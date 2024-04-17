Что нужно знать о посещении Коньи - центра суфизма и самого консервативного города Турции?

В Конье был основан суфийский орден Мевлеви, который получил международную славу благодаря ритуалу Сама, известному как танец кружащихся дервишей. Расскажем, где находится Конья, когда она вошла в состав Османской империи, почему туда стоит поехать и как добраться, а также что посмотреть в городе.

Говорят, что Конья - самый консервативный и религиозный мегаполис страны. В этом древнем городе очень много мечетей, а одежда местных жителей очень сдержанна, к тому же здесь не так много туристов. Поскольку Конья расположена в центре страны, а не на побережье, сюда приезжают в основном те, кому интересно историческое и культурное значение города.

Где находится Конья?

Город Конья расположен на территории одноименной турецкой провинции в центральной части страны. Конья лежит в югу от Анкары, примерно в 250 км. Чуть большее расстояние отделяет Конью от Кайсери (290 км), которая относится к очень любимой туристами исторической местности Каппадокия. А вот Стамбул от Коньи далеко - примерно в 550 км. Курортная Анталья находится от Коньи в 250 км, а Аланья - в 230 км. Расположенные в самом сердце страны плодородные равнины Коньи позволили ей стать крупным сельскохозяйственным и экономическим центром.

Когда Конья вошла в состав Османской империи?

Под именем Куванна Конья входила в державу хеттов, но на греческом языке этот город называли Иконион. Свое современное имя Конья получила только при сельджуках, которые заняли эти территории в 1070-х годах. На протяжении нескольких столетий с начала XI Конья входила в Конийский султанат, который позднее распался на ряд бейликов. Конья была на территории бейлика Караман, который был поглощен османами один из последних, лишь в 1487 году.

Почему стоит посетить Конью?

Конья известна как духовный центр суфийского ордена Мевлеви, основанного в XIII веке последователями поэта и богослова Джалаладдина Руми. Многие приезжают в Конью, чтобы увидеть церемонию Сема, включающую танец кружащихся дервишей, там, где он был придуман. К тому же эта церемония входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Каждый декабрь в Конье проходит фестиваль кружащихся дервишей.

Сельджукская архитектура занимает видное место в архитектурном наследии Коньи. Одним из наиболее знаковых сооружений, иллюстрирующих сельджукскую архитектуру города, является мавзолей Мевляны. Еще одним замечательным примером сельджукской архитектуры в Конье является мечеть Ала ад-Дина с высокими минаретами. На улицах Коньи можно встретить традиционные сельджукские дома с деревянными балконами и резьбой по камню. Османская архитектура также оставила свой отпечаток в городе. Мечеть Ала ад-Дина, первоначально построенную сельджуками, позже достроили в османском стиле, органично сочетая две архитектурные традиции.

Как добраться до Коньи?

В Конье есть аэропорт, расположенный в 18 км к северо-востоку от центра города. Из Москвы прямым рейсом в Конью долететь не получится, только с пересадкой в Стамбуле. Аэропорт Коньи обслуживают как Turkish Airlines и Pegasus, так и AJet, выполняющие несколько рейсов в день из Стамбула.

Между аэропортом и центром города ходят автобусы Havaş, которые курсируют в соответствии с расписанием рейсов. Время в пути составляет полчаса, стоимость билета от аэропорта Коньи до центра города - 95 лир (275 рублей). До центра Коньи можно доехать и на такси.

Из Анкары можно доехать на скоростном поезде YHT меньше чем за 2 часа за 200 лир (576 рублей), из Стамбула на поезде - за 4,5 часа, билет будет стоить 630 лир (1800 рублей).

Есть также регулярные автобусы в Конью из Анкары, которые идут примерно 3,5 часа, из Антальи (5 часов), Стамбула (12 часов) и Невшехира/Каппадокии (3 часа). Главный автовокзал Коньи находится в 7 км к северу от центра города, до него можно добраться на трамвае.

По городу кроме трамваев можно передвигаться на автобусах, проездной Konyakart продается в автоматах и киосках.

Что посмотреть в Конье?

Музей Мевляны

Музей Мевляны - это самая главная достопримечательность города. Музей включает в себя мавзолей XIII века с мощами Джалаладдина Руми, его семьи и сопровождающих, библиотеку и разнообразные экспонаты. Музей Мевляны открыт каждый день, посещение бесплатное, аудиогид стоит 70 лир (200 рублей). Недалеко от музея расположен культурный центр Мевляны, где по вечерам субботам проходят выступления дервишей (билет онлайн стоит 70 лир, в кассе - 100 лир).

Мечеть Ала ад-Дина

Мечеть Ала ад-Дина - это одно из самых важных религиозных сооружений Коньи, это также прекрасный образец сельджукской и исламской архитектуры. В основе мечети лежит византийская церковь, начали ее перестраивать в 1150 году при султане Масуде I. Основные работы по возведению мечети проводились между 1219 и 1235 годами при султане Ала ад-Дине Кей-Кубаде I, с тех пор ее силуэт почти не менялся. Мечеть расположена на вершине холма Ала ад-Дина, откуда открывается приятный вид на Конью. Этот холм был древнейшим местом поселения людей на территории города. На холме кроме мечети, которая служит усыпальницей сельджукских султанов, есть парк и руины сельджукского дворца.

Медресе Индже Минарет

Медресе Тонкого минарета было построено в 1265 году, там находится музей деревянной и каменной резьбы сельджукского и османского периода, но в настоящее время там идет реставрация.

Также в Конье можно посмотреть:

Медресе Каратай XIII века с музеем керамики и изразцов;

Очень красивую мечеть Азизие;

Мечеть Селимие XVI века и Сахиб Ата;

Археологический музей и Музей панорамы Коньи;

Многочисленные парки города, включая Парк культуры, Киотский парк и парк “Долина бабочек”;

Смотровая площадка в самом высоком здании Коньи “Куле-сини”;

Деревню Силле, расположенную в 8 км от города, с греческой церковью Святой Елены, музеями, высохшим каньоном реки и мостом.

Где остановиться в Конье?

Поскольку Конья - это одно из мест паломничества, в центре города очень много объектов размещения, хотя не все из них обслуживают туристов. Но в целом найти жилье здесь несложно за исключением первых двух недель декабря, когда в Конью стекаются на фестиваль Шеб-и Аруз, посвященный памяти Джалаледдина Руми. На это время большинство отелей города, особенно расположенных рядом с культурным центром Мевляны, скорее всего будут забронированы, если не озаботиться этим вопросом пораньше.