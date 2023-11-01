Вестник Кавказа

Отмену "все включено" опроверг посол Турции

Шведский стол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Формат all inclusive не пропадет в Турции: тема его отмены регулярно поднимается в турецких СМИ, но реальных последствий эти разговоры пока не возымели, рассказал посол Танжу Бильгич.

Отели "все включено" останутся в Турции, несмотря на периодически всплывающую информацию об отмене этой системы. Такое заявление сделал посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

Он напомнил, что часть отелей Турции работают по системе all inclusive, другие кормят туристов в иных форматах. Соответственно, туристы вольны выбирать тот вариант, который им больше подходит.

"Если они хотят отдыхать в отеле all inclusive, они могут выбрать такой отель. По нашей информации, никаких изменений по этой концепции в отелях не планируется"

– Танжу Бильгич

Комментируя время от времени появляющиеся в СМИ публикации о якобы отмене "все включено", Бильгич пояснил, что они возникают регулярно в течение двух десятков лет, однако никаких реальных изменений не влекут.

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