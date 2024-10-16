Отказ от "все включено" станет катастрофой для туризма в Турции

В АТОР спрогнозировали последствия возможного отказа Турции от системы "все включено" в курортных отелях, назвав его катастрофическим шагом для страны.

Если отели Турции в курортных локациях все же откажутся от системы "все включено" (all inclusive), то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Все разговоры про all inclusive в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Но даже если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что all inclusive нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги"

- Артур Мурадян

Еще одно из возможных последствий – если Турция откажется от сервиса, то его тут же "подхватят" другие участники рынка, а для туриндустрии страны это будет катастрофой, поскольку потеряется экономическая целесообразность путешествия на турецкие пляжи, - добавил Мурадян.

Напомним, в Турции периодически поднимается вопрос об отмене так полюбившегося россиянам сервиса. Хотя, как полагает операционный директор Coral Group Hotel Хакан Йылмаз, в целом система устраивает и туристов, и отельеров, и в ближайшие 10-15 лет ждать ее отмены не стоит, хотя некоторые элементы формата all inclusive нуждаются в коррекции. В частности, одна из постоянных проблем – слишком большой расход продуктов и напитков без необходимости: оставшееся невостребованным приходится утилизировать.