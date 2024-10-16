Вестник Кавказа

Отказ от "все включено" станет катастрофой для туризма в Турции

Шведский стол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В АТОР спрогнозировали последствия возможного отказа Турции от системы "все включено" в курортных отелях, назвав его катастрофическим шагом для страны.

Если отели Турции в курортных локациях все же откажутся от системы "все включено" (all inclusive), то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Все разговоры про all inclusive в Турции идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает от того, что туристы стараются экономить на сопутствующих услугах. Но даже если предположить, что на законодательном уровне завтра скажут, что all inclusive нельзя, увы, я пока себе не представляю механизмов контроля за непредоставлением этой услуги"

- Артур Мурадян

Еще одно из возможных последствий – если Турция откажется от сервиса, то его тут же "подхватят" другие участники рынка, а для туриндустрии страны это будет катастрофой, поскольку потеряется экономическая целесообразность путешествия на турецкие пляжи, - добавил Мурадян.

Напомним, в Турции периодически поднимается вопрос об отмене так полюбившегося россиянам сервиса. Хотя, как полагает операционный директор Coral Group Hotel Хакан Йылмаз, в целом система устраивает и туристов, и отельеров, и в ближайшие 10-15 лет ждать ее отмены не стоит, хотя некоторые элементы формата all inclusive нуждаются в коррекции. В частности, одна из постоянных проблем – слишком большой расход продуктов и напитков без необходимости: оставшееся невостребованным приходится утилизировать.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Агаларов предложил Мирзиееву построить международный турцентр на Чарваке

Агаларов предложил Мирзиееву построить международный турцентр на Чарваке

Узбекистан унифицирует туристическую сферу

Узбекистан унифицирует туристическую сферу

Туристический маршрут свяжет два живописных озера в Казахстане и Китае

Туристический маршрут свяжет два живописных озера в Казахстане и Китае

В Сирии отсутствуют организованные российские туристы

В Сирии отсутствуют организованные российские туристы

Российские туристы продолжают раннее бронирование отдыха в Турции - посольство

Российские туристы продолжают раннее бронирование отдыха в Турции - посольство

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Из России на Байконур будут летать самолеты

Из России на Байконур будут летать самолеты

Отдых в Турции: турпоток из Казахстана вырос в 2024 году

Отдых в Турции: турпоток из Казахстана вырос в 2024 году

Алматы стал лауреатом туристической выставки Qatar Travel Mart

Алматы стал лауреатом туристической выставки Qatar Travel Mart

Президент Узбекистана переводит бухарских чиновников на режим ЧС

Президент Узбекистана переводит бухарских чиновников на режим ЧС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы