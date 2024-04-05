Вестник Кавказа

Отменят ли "все включено" в Турции?

Сладкая выпечка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возможность отмены полюбившегося россиянам формата all inclusive в Турции оценил операционный директор Coral Group Hotel. По словам Хакана Йылмаза, в целом система устраивает и туристов, и отельеров.

Отмена системы "все включено" в Турции, скорее всего, не стоит на повестке дня в ближайшие 10-15 лет, рассказал операционный директор Coral Group Hotel Хакан Йылмаз.

Он признал, что некоторые элементы формата all inclusive нуждаются в коррекции. В частности, одна из постоянных проблем – слишком большой расход продуктов и напитков без необходимости: оставшееся невостребованным приходится утилизировать.

"Но сама система работает хорошо, туристы ее очень любят. И я считаю, что в ближайшие 10-15 лет ничего в ней принципиально не изменится"

– Йылмаз

Спикер подчеркнул, что "все включено" отлично работает, претензий к ней нет ни со стороны владельцев отелей, ни от туристов.

Операционный директор уточнил, что крупные отели, скорее всего, не будут ограничивать раздачу еды, хотя из 5 кг еды, которая готовится на человека каждый день, порядка 1,5 кг идет на выброс, а точнее эти отходы передаются в приюты для животных.

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