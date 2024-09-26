"Все включено" в Турции может превратиться в "еда по требованию"

Уменьшить тарелки, внедрить раздатчиков еды, сократить ассортимент на шведском столе - что предлагают в Турции для решения проблемы пищевых отдыхов в отелях "все включено"?

Вопрос о реформе системы "все включено" обсудили эксперты отрасли на туристическом форуме в Стамбуле.

Главная проблема востребованного all inclusive - огромное количество отходов, и как следствие, лишние траты, как отелей, так и туристов, которые платят за избыток продуктов при покупке тура.

"Отходы в системе "все включено" являются серьезной проблемой. По нашим подсчетам, сейчас выбрасываем 300 грамм обработанных пищевых продуктов на человека. Это означает огромные расходы для отелей: 300 грамм в отеле на тысячу человек – это 9 тонн еды в месяц. Цена этого объема приближается к $600 тыс"

– президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу

Глава Ассоциации считает, что пересмотр "все включено" необходим, предложения он направил в Минтуризма Турции.

"Давайте пересмотрим внутреннюю кухню. Выпейте 4 литра алкоголя, если хотите, съешьте ягненка, вам никто ничего не скажет. Мы все эти затраты уже как-то усреднили и отразили в наших расходах. Но то, что мы не отражаем в наших расходах – это то, что осталось на столе"

– Саатчиоглу

Как хотят изменить формат "все включено"?

Со столов могут исчезнуть "съедобные украшения" – фигурно нарезанные арбузы и другие выставочные продукты.

Другое предложение включает отказ отелей от чрезмерно больших тарелок.

Также в турецких отелях могут вернуть стеклянные витрины и порционную раздачу продуктов, как было в пандемию. При такой организации шведского стола отдыхающие обычно не стоят подолгу возле раздатчика, требуя добавки и внимательнее оценивают весь ассортимент, прежде чем попросить себе то или иное блюдо.

Некоторые отели, пользуясь тем, что в Турции нет стандарта на "все включено", чтобы сократить траты просто предлагают гостям меньшее разнообразие блюд.

Еще один вариант подразумевает привлечение местных ресторанов - отели могут вывозить гостей на ужин, чем поддержат бизнес на курортах.