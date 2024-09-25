Вестник Кавказа

В Турции придумали чем заменить систему "все включено"

В Турции придумали чем заменить систему "все включено"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие отели могут сократить работу по системе "все включено". Вместо этого туристов планируется возить на ужин в рестораны - это поддержит местный бизнес.

Работу отелей в формате "все включено" необходимо переосмыслить, на замену ей могло бы прийти сотрудничество с ресторанами на курортах, считает один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата, передает Türkiye.

Он рассказал, что в гостиницах, работающих в формате "все включено", выбрасывается 200-400 г еды с каждой оставленной туристом тарелки.

"Ежегодно 50 млрд лир (около $1,4 млрд) выбрасывается впустую. Количество объектов размещения туристов, на которых применяется система "все включено", будет сокращаться"

– Коркутата

Сократить траты на продукты питания, а заодно помочь местному бизнесу могла бы новая модель, считает он.

"Туристов будут вывозить из отеля по вечерам, возить по центру городов, а затем отвозить их на ужин в рестораны, с которыми есть договоренности"

– Коркутата

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
815 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Анталья стала популярнее у россиян на 17,2%

Анталья стала популярнее у россиян на 17,2%

Легендарный Босфорский мост в Стамбуле могут открыть для пешеходов

Легендарный Босфорский мост в Стамбуле могут открыть для пешеходов

Куда поехать из Стамбула на один день: 8 лучших маршрутов

Куда поехать из Стамбула на один день: 8 лучших маршрутов

Туристов в Турции водили по несуществующим достопримечательностям

Туристов в Турции водили по несуществующим достопримечательностям

Абхазия понравилась россиянам

Абхазия понравилась россиянам

Отели Турции за год подорожали для туристов на 65%

Отели Турции за год подорожали для туристов на 65%

В октябре спрос на туры в Турцию упал в России

В октябре спрос на туры в Турцию упал в России

Отели &quot;все включено&quot; в Турции изменят систему питания

Отели "все включено" в Турции изменят систему питания

Замок Святого Петра в Турции: почему стоит увидеть средневековую крепость Бодрума?

Замок Святого Петра в Турции: почему стоит увидеть средневековую крепость Бодрума?

Турпоток из России в Турцию вышел на рекорд с 2019 года

Турпоток из России в Турцию вышел на рекорд с 2019 года

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы