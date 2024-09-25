В Турции придумали чем заменить систему "все включено"

Работу отелей в формате "все включено" необходимо переосмыслить, на замену ей могло бы прийти сотрудничество с ресторанами на курортах, считает один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата, передает Türkiye.
Он рассказал, что в гостиницах, работающих в формате "все включено", выбрасывается 200-400 г еды с каждой оставленной туристом тарелки.
"Ежегодно 50 млрд лир (около $1,4 млрд) выбрасывается впустую. Количество объектов размещения туристов, на которых применяется система "все включено", будет сокращаться"
– Коркутата
Сократить траты на продукты питания, а заодно помочь местному бизнесу могла бы новая модель, считает он.
"Туристов будут вывозить из отеля по вечерам, возить по центру городов, а затем отвозить их на ужин в рестораны, с которыми есть договоренности"
– Коркутата