В Турции придумали чем заменить систему "все включено"

Турецкие отели могут сократить работу по системе "все включено". Вместо этого туристов планируется возить на ужин в рестораны - это поддержит местный бизнес.

Работу отелей в формате "все включено" необходимо переосмыслить, на замену ей могло бы прийти сотрудничество с ресторанами на курортах, считает один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата, передает Türkiye.

Он рассказал, что в гостиницах, работающих в формате "все включено", выбрасывается 200-400 г еды с каждой оставленной туристом тарелки.

"Ежегодно 50 млрд лир (около $1,4 млрд) выбрасывается впустую. Количество объектов размещения туристов, на которых применяется система "все включено", будет сокращаться"

– Коркутата

Сократить траты на продукты питания, а заодно помочь местному бизнесу могла бы новая модель, считает он.

"Туристов будут вывозить из отеля по вечерам, возить по центру городов, а затем отвозить их на ужин в рестораны, с которыми есть договоренности"

– Коркутата