Когда ехать в Турцию: направления для отдыха и фестивали в любое время года

В Турции есть чем заняться в любое время года, будь то пляжный отдых, катание на лыжах или увлекательные экскурсии. Расскажем, когда отдыхать в Турции по месяцам, какие направления в какой сезон выбрать, какие фестивали проводятся, а также когда в Турции в 2025 году отмечают Рамадан, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам.

Турция известна средиземноморскими пляжами, древними руинами и многочисленными достопримечательностями Стамбула. Однако турецкие пейзажи этим не ограничиваются: здесь можно увидеть горы, сельские деревни, пустыни и пойменные леса. Разнообразие ландшафтов в Турции делает страну привлекательной для путешествий в каждое из времен года. К тому же, в любой сезон туристы могут насладиться региональным разнообразием традиционной турецкой кухни. В небольших городах и деревнях часто проводятся красочные фестивали в честь сбора урожая.

Когда отдыхать в Турции по месяцам?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Март-май в Турции - осмотр достопримечательностей и экскурсии

Весна - прекрасное время года, чтобы посетить практически любую часть Турции. В начале весны дни на Средиземноморье становятся еще более солнечными и теплыми, хотя температура воды в море еще не успевает прогреться. Но уже в мае здесь открывается пляжный сезон. В конце марта в Турции некоторые отмечают Новруз - день весеннего равноденствия, однако это не государственный праздник. Измир в марте принимает ежегодный Европейский джазовый фестиваль. В апреле фестиваль тюльпанов раскрашивает яркими красками парки по всему Стамбулу. Такие южные туристические маршруты, как Ликийская и Карийская тропы, заполняются полевыми цветами.

В целом, весна - удачное время для изучения достопримечательностей, пока в Турции не началась летняя жара. В Чанаккале в марте чествуют память солдат, погибших во время сражений Дарданелльской операции в ходе Первой мировой войны. В апреле Стамбул принимает ежегодный международный кинофестиваль, в Алачаты проходит фестиваль трав, а в Урле - фестиваль артишоков. В мае в Мардине проводится биеннале современного искусства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Июнь-август в Турции - пляжи, горы и фестивали на открытом воздухе

Летом на Средиземноморское и Эгейское побережья Турции съезжаются любители жаркого солнца. Поскольку, несмотря на весьма высокие температуры воздуха, лето в Турции это высокий сезон: на многих курортах проводят фестивали прямо на берегу моря или в древних амфитеатрах. Например, июльский фестиваль оперы и балета в Эфесе, фестиваль классической музыки в Гюмюшлюке и Бодрумский фестиваль балета в августе. Лето в Стамбуле переносится не очень хорошо, но здесь тоже много интересных мероприятий, например, международный музыкальный фестиваль.

Посмотреть на цветущие лавандовые поля в июне можно в деревне Куюджак в Ыспарте и дервне Тургут около Сеферихисара, в то время как в Текирдаге проводится фестиваль вишни. Эдирне в июле принимает чемпионат страны по "масляной" борьбе Кыркпынар - спортивное мероприятие, которое проводится с 1360 года. В Малатье в июле проводится фестиваль абрикосов. Лето хорошо подходит для покорения вершины Понтийского хребта Качкар, большую часть года укрытой снегами, а также высокогорных пастбищ по всему Черноморскому региону.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сентябрь и октябрь в Турции - сочетание культурного и пляжного отдыха

Туристический поток в Турцию в сентябре немного спадает из-за завершения школьных каникул и массового периода отпусков. На морских курортах и других популярных направлениях, таких как Каппадокия, число туристов снижается к середине сентября - удачное время для сочетания пляжного отдыха с осмотром достопримечательностей. Особенно это касается Средиземноморского побережья, где купальный сезон длится до октября. В начале сентября на острове Бозджаада снова пройдет джазовый фестиваль, в то время как в Аспендосе в сентябре проходит фестиваль оперы и балета.

Международный фестиваль воздушных игр в Олюденизе состоится в октябре. В конце октября в Анталье проводится кинофестиваль "Золотой апельсин". Любители современного искусства могут съездить в 2025 году на Стамбульскую биеннале, а биеннале в Чанаккале и Синопе проводятся лишь по четным годам. В Стамбуле в сентябре также проходит международная регата Bosphorus Cup. А 29 октября в самом большом городе Турции с размахом отмечают День Республики. В сентябре в некоторых районах Турции, например, на Бозджааде, в Угрюпе и Манисе, проводятся фестивали сбора урожая винограда. Кроме того, осенью в Турции проводятся кофейные фестивали.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ноябрь-февраль в Турции - музеи, горнолыжные курорты и хамам

Зимой в Турции едут на горнолыжные курорты страны, такие как популярные Картепе и Улудаг, Эрджиес около Каппадокии, Паландокен и Конаклы, а также Саклыкент, Сарыкамыш и Карталкая. Долины Каппадокии в снегу выглядят еще более необычно, хотя зимой вероятность полетать на одном из ярких воздушных шаров меньше. В Конье каждый декабрь проходит фестиваль кружащихся дервишей. Хотя погода в Турции зимой может быть холодной и сырой, солнечных дней здесь достаточно.

Многочисленные музеи Турции зимой устраивают множество выставок, а согреться можно в хамаме. На ноябрь приходятся Стамбульский театральный и кукольный фестивали, а также Стамбульский марафон. С ноября в Турции - сезон вылова черноморских анчоусов (хамсы). В январе в Сельчуке устраивают чемпионат по верблюжьей борьбе. В феврале на полуострове Датча проводится фестиваль цветения миндаля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Рамадан, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам в Турции в 2025 году?

Планируя путешествие в Турцию весной, стоит учесть два самых важных мусульманских праздника: Ураза-Байрам и Курбан Байрам. Даты этих праздников немного меняются каждый год в зависимости от лунного календаря. В 2025 году в Турции Рамадан начнется вечером 28 февраля с началом поста 1 марта. Пост заканчивается праздником Ураза-Байрам 30-31 марта.

В 2025 году Курбан-Байрам в Турции выпадает на 6-9 июня. Эти праздники считаются официальными выходными, поэтому государственные учреждения обычно закрыты, либо режим работы меняется. Поскольку это довольно популярное время для семейных путешествий по стране у граждан Турции, стоит ожидать повышения турпотока и, соответственно, цен.