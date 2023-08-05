Пляжный отдых в Турции в августе и сентябре: где меньше туристов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция остается для россиян одним из самых бюджетных направлений среди зарубежных стран, но по сравнению с прошлым годом цены выросли и такая тенденция сохранится. Чтобы объездить все средиземноморское и эгейское побережье Турции потребуется не один год. Расскажем, с каких городов лучше начинать, если на самых известных курортах вы уже побывали.

Турецкая ривьера давно стала местом притяжения туристов, желающих недорого отдохнуть на море. Россияне чаще всего проводят отпуск в провинции Анталья на таких курортах как Кемер, Сиде, Белек и Аланья. Небольшая часть граждан РФ едет в Муглу, выбирая в основном Мармарис. Туристов, предпочитающих Измир, еще меньше. Однако эти провинции Турции способны приятно удивить, особенно тех, кто соскучился по отдыху в Греции и на Кипре.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В летние месяцы аэропорт Анталии принимает в день тысячу самолетов. И хотя в этой турецкой провинции отдых в среднем дешевле, находиться на курортах в туристический час-пик - удовольствие чуть выше среднего. Но даже в Анталии есть места, куда массовый российский турист еще не успел добраться, поскольку это процесс постепенный.

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Куда поехать в Турции на море в августе?

В августе в Турции очень жарко, но для многих потенциальных путешественников это последний месяц, когда они могут взять отпуск и куда-то поехать. Особенно это касается семей с детьми, которым в сентябре уже идти в школу или другие образовательные учреждения.

Тому, кто не считает сильную жару проблемой, можно ехать в привычную Анталью или даже в Стамбул, чтобы совместить пляжный отдых с осмотром достопримечательностей. А те, кто любит более комфортную температуру воздуха, могут отправиться на курорты Эгейского моря, температура воздуха там все равно будет выше 30°С, но не сильно, тогда как в Кемере в августе ниже +35°С бывает редко.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бодрум

За Бодрумом закрепилась слава одного из самых роскошных приморских городов не только на южном побережье Эгейского моря, но и всей Турции. На этом курортном полуострове сочетаются современность и самобытность. Отдыхать здесь дороже, чем в Кемере, но недорогие отели, гостиницы и даже хостелы тоже есть. К тому же отсюда ближе ехать в Эфес и Памуккале.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Бодруме находится Галикарнасский мавзолей, одно из семи античных чудес света. В дополнение ко всему здесь очень хорошие пляжи, особенно Гюмбет и Битез. Кроме старого города и замка Святого Петра с музеем подводной археологии стоит сходить на местный базар.

Ближайший аэропорт к Бодруму - Милас-Бодрум в 35 км от центра города.

Фетхие

Фетхие - идеальное место для того, чтобы насладиться средиземноморским солнцем и морем этим летом и даже в первой половине сентября. Многих туристов привлекает то, что рядом с курортом находится один из самых известных пляжей Турции - Голубая лагуна в бухте Олюдениз. Кроме соседства с прекрасными чистыми пляжами город может похвастаться историческими и культурными достопримечательностями, а также впечатляющими горными пейзажами.

Городской пляж Чалыш не так хорош, как чуть более удаленные, но закаты там все равно прекрасные. Кроме прогулок по старому городу Фетхие и морских круизов из местного порта стоит съездить в каньон Саклыкент, гробницу Аминтаса, древний город Тлос, остров Гемилер и Долину бабочек.

В Фетхие туристы добираются из аэропорта Даламан, расположенного всего в 45 км от города.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алачаты

Алачаты расположен на полуострове Чешме в 75 км от Измира. Этот прибрежный город привлекает туристов греческими каменными домами с красочными деревянными ставнями, закусочными и кафе с домашним вином и оливковым маслом, и, прежде всего, песчаными пляжами. Алачаты также очень популярен у виндсерферов. Главные достопримечательности - это замок Чешме и ветряные мельницы. Недалеко есть аквапарк и минеральные источники и несколько античных городов.

Ближе всего к Алачаты расположен аэропорт Измира имени Аднана Мендереса на расстоянии 85 км.

Дидим

Дидим - небольшой приморский город на южном побережье Эгейского моря в провинции Айдын. Дидим был построен на месте античного города Дидима, где теперь можно увидеть руины храма Аполлона. Самый туристический район города - пляж Алтынкум или "Золотой песок". Отсюда стоит съездить в ближайший древнегреческий город Милет.

Город обслуживается аэропортом Бодрум-Милас, который находится в 80 км к юго-востоку.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда поехать в Турции на море в сентябре?

В Турции, как и во многих других странах, сентябрь считается бархатным сезоном. В начале сентября разницы еще никакой еще нет, но в середине и конце месяца в Эгейском море купаться уже становится холодно.

Например в Бодруме температура воздуха в августе держится около +32°С, вода прогревается до +26°C, а в сентябре вода остывает до 22°C при средней температуре воздуха +27°C.

В Сиде в августе температура воды доходит до +29°C при средней температуре воздуха +34 °C, а в сентябре температура воздуха и воды там примерно одинакова, в районе +27°C. Поэтому в сентябре стоит ехать в отпуск в Турции именно на Средиземное море.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каш

Каш идеально подходит как для семейного отдыха, так и для любителей приключений. Хотя этот приморский город признан лучшим местом в Турции для дайвинга, Каш придется по душе и тем, кто вообще не любит нырять. Древние руины, рестораны с морепродуктами и покрытые бугенвилиями виллы с балконами в османском стиле Каша заслуживают того, чтобы включить курорт в свой маршрут путешествия по Турции даже если не в качестве основного места отдыха, то в качестве однодневной поездки.

Через этот город проходит Ликийская тропа, которая следует вдоль побережья древней Ликии между Фетхие и Аналией. Из Каша видно самый восточный греческий остров, который находится меньше чем в 7 км от берега, да и сам Каш скорее напоминает Грецию. Здесь можно посмотреть руины древнего храма и амфитеатра, а также ликийские гробницы.

Добираются до Каша обычно из аэропорта Даламан, расположенного в 148 км от Каша.

Калкан

Еще один прекрасный курортный город в провинции Анталья - Калкан - находится неподалеку от Каша. Из обычного рыбацкого поселка Калкан превратился в довольно респектабельный курорт с хорошими отелями благодаря своим историческим местам, красивой дикой природе и привлекательной береговой линии. Самый большой вклад в популярность курорта внес расположенный неподалеку пляж Капуташ - один из самых красивых в Турции. В этом городе главное - это атмосфера старого города и пляжи, неподалеку находятся древние ликийские поселения Ксантос, Патара, Летоон и Тлос. Именно сентябрь и октябрь - лучшее время для посещения Калкана.

Добираться сюда также придется из аэропорта Даламана, но меньше, расстояние составляет 125 км.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чиралы

Курорт Чиралы с длинным галечным пляжем находится рядом с древним ликийским городом Олимпос у подножия Таврских гор. Через Чиралы проходят несколько участков Ликийской тропы, в том числе самый короткий до "горящей горы" Янарташ. С мая по июль сюда приплывают краснокнижные черепахи, а в августе-сентябре вылупляются черепашата. Поэтому на пляжах нет привычных развлечений, а лежаки нельзя ставить близко к морю. Зато в этом месте всегда царит тишина и умиротворение. Прогулки на яхтах однако доступны.

Добираться в Чиралы удобно из аэропорта Антальи, который расположен в 95 км от курорта.