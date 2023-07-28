Где отдохнуть в Турции на островах в Эгейском море без визы

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если хотите отдохнуть на зеленых уединенных островах в Эгейском море, не занимаясь долгим и сложным оформлением шенгенской визы, то можно просто поехать в Турцию. Почти все крупные острова Эгейского моря у берегов Турции, считаются территорией Греции, но есть пара исключений: Гёкчеада и Бозджаада. Эти два острова входят в состав ила Чанаккале.

Хотя отдых на Эгейском море в турецком сегменте очень популярен у российских туристов, уступая лишь средиземноморским пляжам Турции, большая часть отдыхающих приезжает на такие курорты как Бодрум, Мармарис и Фетхие, а кто-то выбирает Даламан и Олюдениз. Но за последние годы популярность Эгейских островов у любителей отдыха в Турции стала расти: на российских агрегаторах и других платформах онлайн-бронирования начали появляться туры на эти острова, а для тех, кто все-таки предпочитает проживать на материке, из крупных курортов организуется множество однодневных экскурсий на те или другие Эгейские острова.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эгейские острова Турции

Самые известные острова Турции - это Принцевы острова, расположенные недалеко от Стамбула. Но мало кто сможет назвать хотя бы один турецкий остров в Эгейском море. Особенного внимания заслуживает Гёкчеада - это самый большой остров Турции, расположенный неподалеку от пролива Дарданеллы, здесь даже есть свой аэропорт недалеко от столицы острова - Чинарлы. Однако туристы предпочитают добираться сюда на пароме от Чанаккале (около 3 часов) или Кабатепе (1,5 часа), а дальше на автобусе до главного поселения Гёкчеада.

Греки называли этот остров Имбр или Имброс, он даже упоминается в Илиаде, как место, где стояли Посейдоновы конюшни. Атмосфера здесь скорее уединенная и тихая, отелей не очень много и большая часть из них действует по системе пансиона, а не “все включено”. Поэтому этот остров вместе с некоторыми другими районами Турции несколько лет назад вошел в список “Cittaslow” - самых тихих районов и городов в мире, став первым турецким островом, удостоившимся такого звания.

Здесь можно найти все то же самое, что и на любом из греческих островов Эгейского моря: приятные пляжи, каменные дома с яркими крышами, чистый воздух и яркие природные пейзажи, варьирующиеся от выгоревшей на солнце желтоватой травы, графитовых скал и сине-голубого моря до зелени сосен и оливковых рощ. Для знакомства с богатым культурным наследием острова можно посетить заброшенные церкви и османские форты Гёкчеады, но особо очарование острову придают аутентичные деревеньки. Интересно и то, что Гёкчеада считается раем для серферов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться на самом большом острове Турции?

Попробовать средиземноморскую кухню

Местные жители предпочитают сочетать турецкие и греческие средиземноморские кулинарные традиции. Поскольку здесь кроме туризма в основном выращивают оливки и фрукты, делают вино и ловят рыбу, стоит обратить внимание именно на местные морепродукты. А из сладкого здесь, как и в остальной Турции, очень популярны разные вариации рахат-лукума - это идеальный сувенир для родных и друзей.

Попробовать серфинг

Гёкчеада очень хорошо подходит для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. Опытные серферы могут насладиться более сложными волнами на пляже Кефалос, а идеальные условия для новичков в этих водных видах спорта можно найти на пляжах Тепекёй и Айдынджик, где местные школы серфинга предоставляют оборудование под руководством опытных инструкторов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Съездить на соленое озеро

Соленое озеро, расположенное рядом с пляжем Кефалос - это особое место с черной грязью, известную своими полезными или даже целебными для кожи свойствами. Озеро привлекает перелетных птиц, таких как пеликаны, фламинго, а его глубина совсем невелика, так что если озеро временно пересыхает, то видны кристаллы соли.

Посмотреть "сырные" скалы

"Сырные" скалы - одно из самых популярных достопримечательностей острова. Эти природные скальные образования напоминают головы балканского сыра кашкавал, поэтому и получили такое название. Они находятся слева от гавани Кузулимани, но скалы можно увидеть только с лодки в море. Легенда гласит, что одна старая женщина ни с кем не делилась сыром, которого у нее было очень много, и в наказание Бог превратил сыр в камни.

Объехать все деревушки

Деревни Гекчеады, украшенные цветущим миндалем и оливковыми деревьями, это одна из самых красивых частей острова. Каждая такая деревушка имеет свое неповторимое очарование: Калекёй, Дерекёй, Зейтинли, Бадемли и Тепекёй.

Отдохнуть на самых красивых пляжах острова

Кристально чистая вода Эгейского моря дарит невероятные впечатления, несмотря на то, что пляжи Гекчеада не такие большие, как на больших курортах. Айдынджик, Кефалос, Ювали, Йылдызкой, Лазкою, Кузу лиман и Мармарос - самые красивые бухты и пляжи, после посещения которых обязательно останутся положительные эмоции. Поскольку здесь немного холоднее, чем на средиземном море, туристы приезжают на остров с конца мая по сентябрь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем еще заняться на острове Гекчеада?

Посмотреть закат на самой западной точке Турции около деревни Угурлу - здесь солнце уходит за горизонт позже всего;

Изучить действующие и заброшенные греческие церкви, а также руины османских замков в Калекёй и Тепекёй, скальные гробницы и мечеть 19 века в Чинарлы;

Посмотреть самый большой водопад на острове высотой почти 40 метров - к водопаду Мармарос ведет тропа из деревни Дерекёй;

Увидеть самую высокую точку острова - потухший вулкан недалеко от деревни Тепекёй.