Куда поехать вместо Италии в 2023 году

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как туристическое направление Италия всегда была популярной, и хотя визу в эту страну российским туристам сейчас получить можно, а коронавирусные ограничения при въезде отсутствуют, процедура оформления шенгенской визы стала сложнее и занимает больше времени.

Причин мечтать о поездке в Италию очень много: древняя история, красивая архитектура, удивительная природа, вкусная итальянская кухня. Но есть и другие страны, которые могут похвастаться всем вышеперечисленным, к тому же менее дорогие.

Вот лучшие альтернативы посещению Италии в 2023 году:

Древние руины Турции вместо итальянских

Турция действительно наполнена удивительными природными, историческими и культурными локациями. Здесь можно посетить множество археологических памятников и древних руин, дающих представление о том, какой была жизнь в прошлом. Благодаря своему расположению на стыке востока и запада Турция исторически была центром древних цивилизаций; поэтому здесь вы найдете руины многих древнегреческих и римских городов и памятников.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Древние сооружения, которые можно найти по всей Турции, вполне могут соперничать с историческими руинами Италии. Например, римский театр Аспендос в провинции Анталия, древние города Афродисиас или Иераполис, библиотека Цельса и храм Артемиды в Эфесе. В Турции можно посетить множество объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, не говоря уже о городе Чатал-Хююк, основанном 9 тысяч лет назад. Так что совсем неудивительно, что Турцию называют страной-музеем.

Прямые рейсы, отсутствие необходимости оформлять визу и недавнее снижение цен на туры после кратковременного подорожания делает этот вариант отпуска очень привлекательным.

Вместо Доломитовых Альп горы Грузии

В одном из популярных северных регионов Италии недавно внедрили ограничения для посетителей. Трентино-Альто-Адидже, который служит воротами в Доломитовые Альпы, последние годы страдает от овертуризма, поэтому было решено снизить доступное число ночевок у посетителей региона. Так что если вы хотите насладиться потрясающими горными пейзажами, то почему бы не посетить горную Грузию? Кроме красивых, вполне европейских городков, в Грузии есть горнолыжные курорты и очень много треккинговых и прогулочных троп.

Хотя между РФ и Грузией нет прямых рейсов, виза в эту страну не требуется, к тому же в Грузию можно въехать на машине через КПП “Верхний Ларс”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вместо озера Комо насладитесь Которским заливом

Небольшая балканская страна Черногория также может выступить в качестве альтернативы Италии. Город Котор был основан древними римлянами, которым на смену пришла Византия, а в XV-XVIII веках город находился под управлением Венецианской республики. Так что итальянское наследие там определенно прослеживается. Окруженный горами город находится на берегу Которского залива, это Адриатическое море. Хотя в летние месяцы в этом районе действительно много туристов, их число не сравнить с толпами на озере Комо.

Для въезда в Черногорию российским туристам виза не нужна для поездок сроком до 30 дней, коронавирусных ограничений также нет. С РФ прямых рейсов нет, можно лететь с пересадкой в Стамбуле, Баку или Белграде.

Что делать тем, кто хочет отправиться в отпуск в Италию в любом случае:

Можно ли поехать в Италию без визы?

Нет, в 2023 году для поездки в Италию, как и в прошлые годы, обязательна действующая шенгенская виза.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли сейчас получить визу в Италию?

Визу в Италию сейчас получить можно, причем даже не однократную, а мультивизу сроком до года. Важно, отметить, что московский визовый центр принимает документы лишь у заявителей с московской или подмосковной пропиской или временной регистрацией. Онлайн-заявку можно оставить также в ВЦ Санкт-Петербурга и Архангельска. Недавно стало известно, что России открывается еще один визовый центр - в Краснодаре.

Сколько сейчас делают визу в Италию?

Документы на визу можно подать не ранее чем за полгода до поездки, но рекомендуется делать это не менее чем за 15 дней, так как могут быть задержки. В Москве процесс идет немного быстрее, так что реально получить визу за две недели, в других городах лучше подавать заявление задолго до поездки.

Сколько стоит виза в Италию 2023?

Сервисный сбор визового центра - 3430 рублей с одного лица, а стоимость консульского сбора для граждан РФ при оформлении туристической визы - 80 евро (дети от 6 до 12 лет - 40 евро).

Почему могут не одобрить визу в Италию?

Необходимо следить за сроком действия загранпаспорта: он должен быть действителен еще 3 месяца после выезда из Италии, также в документе необходимо иметь минимум две свободные страницы.

Возможен отказ из-за недостаточного количества средств на банковском счету. Если ранее сумма могла быть около 40 тысяч рублей, теперь необходимо предоставить выписку из банка на сумму 300-500 тысяч рублей.

Отсутствие необходимых документов или неправильное оформление также могут привести к отказу, или так что необходимо все тщательно перепроверять.

Если при предыдущих поездках в страны ЕС были нарушены законы или правила пребывания, вам также могут отказать.

Визу могут не одобрить, если вы ранее получали визу и не въехали в страну, через которую разрешение на въезд в шенгенскую зону было получено.

Как попасть в Италию из России?

Прямого авиасообщения у РФ с Италией нет, но добраться можно с пересадкой в Стамбуле, Ереване, Абу-Даби или Белграде.