Что посмотреть в Турции: 8 самых интересных мест для туристов

Турция - это не только Анталия и Стамбул, хотя в этих городах туристов также ожидают удивительные с точки зрения культуры и истории достопримечательности. Расскажем о 8 самых интересных и красивых местах для посещения в Турции.

В Турции несчетное множество достойных посещения мест: даже если приезжать в эту страну каждый год, понадобится много лет, чтобы увидеть все самое интересное. Но если приезжать в разные части Турции, не фокусируясь на средиземноморском побережье страны, познакомиться со всеми гранями архитектурного и природного богатства Турции получится быстрее.

Айя-София в Стамбуле

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечеть Айя-София - это одно из самых популярных мест Стамбула, но у этого есть причины. Этот памятник византийского зодчества известен во всем мире. До начала XVI века, когда в Риме построили собор Святого Петра, это был самый большой христианский храм в мире. Таким образом, никто не мог превзойти величину и великолепие здания, построенного в VI веке, на протяжении почти тысячи лет. Однако в 1453 году с приходом Османской империи в Константинополь Софийский собор стал мечетью. В промежуток между 1935 и 2020 годами в здании собора находился музей, после чего его снова преобразовали в мечеть. Несмотря на впечатляющий внешний облик мечети, который появляется во всех путеводителях, при осмотре Айя-Софии внимание нужно уделить и интерьеру.

Гранд-базар в Стамбуле

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одно замечательное место для посещения в Стамбуле - это Гранд-базар. Этот крытый рынок хорош не только для шоппинга, ведь в Стамбуле множество других базаров, где можно найти нужные товары подешевле, но в основном сюда идут за атмосферой. Попадая сюда, туристы оказываются в отдельном торговом городе, начавшем формироваться еще в середине XV века, где есть не только лавки и магазины, но и специальные ворота, жилые помещения, кафе и мечети. Это один из крупнейших крытых рынков мира: здесь на более чем 60 улицах расположено около 4 тысяч магазинов. Найти здесь можно почти все на свете, но без торга не обойдется.

Эфес и Сельчук

© Фото: commons wikimedia

Эфес - это древний город эгейского побережья, существующий с X века до н. э. Это еще одно из самых посещаемых в Турции мест благодаря удивительному архитектурному наследию. Здесь можно увидеть фасад библиотеки Цельса - третьей по значению библиотеке античности, уступающей только собраниям Александрии и Пергама. Кроме того, в Эфесе очень хорошо сохранился Большой театр. Он вмещал до 25 тысяч зрителей, что просто ошеломляет, учитывая, что он был построен более 2 тысяч лет назад. Около Эфеса находится небольшой город Сельчук, в историческом квартале которого соседствуют древние крепость, базилика и мечеть. Отсюда же недалеко ехать до лучшей туристической деревни Турции - Шириндже.

Белоснежные травертины Памуккале

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Памуккале можно полюбоваться на знаменитые травертиновые бассейны с термальной водой, которые стали своеобразной туристической достопримечательностью еще во II веке до н. э. Несмотря на излишнюю популярность и "попсовость" этого места, аналогов в мире ему нет. Более 2 тысяч лет в Памуккале приезжают ради того, чтобы окунуться в богатую минералами воду. У Памуккале также находится древний город Иераполис, куда идут туристы, чтобы увидеть Бассейн Клеопатры.. А чтобы посмотреть на белоснежный "хлопковый замок" с высоты, можно решиться на полет на воздушном шаре или параплане.

Долина бабочек и Ликийская тропа

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя Долина бабочек весьма популярна у туристов, отдыхающих в Фетхие и других курортах этой части Турции, можно застать время, когда людей здесь не так много. Через скалы, нависающие над Долиной бабочек, проходит Ликийская тропа - самый популярный пешеходный маршрут в Турции. Тропа следует вдоль средиземноморского побережья, где находилась древняя Ликия. Хотя целиком этот путь протяженностью более 500 км проходят только самые мотивированные туристы, отдельные участки тропы пользуются огромным успехом. Один из таких маршрутов длительностью около 3 часов идет от Долины бабочек к бухте Кабак - месту с очень красивыми пляжами.

Каппадокия

Нельзя отрицать, что путешествие в Каппадокию будет отличным выбором, ведь в этих местах можно полетать на воздушном шаре над действительно сказочными ландшафтами, причудливыми скальными образованиями и пещерными городами. Когда на рассвете солнце поднимается над горизонтом, небо над Каппадокией заполняют десятки ярких воздушных шаров. Кроме полетов на воздушном шаре в Каппадокии стоит побродить по долинам около Гереме. Самые популярные долины, куда можно отправиться из Гереме - это Долина Любви, а также Розовая, Красная и Голубиная долины. Кроме того, в Каппадокии можно провести ночь в одном из пещерных отелей.

Гора Немрут

На горе Немрут-Даг высотой более 2100 метров над уровнем моря с I века до нашей эры сохранилась удивительная коллекция огромных статуй древних богов. Эта гора, расположенная в центральной Турции, пользуется не такой популярностью у туристов просто из-за удаленного расположения. При этом встреча рассвета или заката на этой горе станет настоящим приключением для любого путешественника, даже если просто приехать сюда с экскурсией.

Монастырь Панагия Сумела

Расположенный на крутом утесе горы Карадаг в парке Алтындере монастырь Панагия Сумела - это один из самых грандиозных монастырей, и его обязательно стоит увидеть, если выбор пал на Трабзон или в целом Восточную Турцию. Монастырь, основанный греческими монахами в IV веке, до прошлого века, долгое время оставался в состоянии запустения, но в последние годы его можно посетить.