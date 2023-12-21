Бассейн Клеопатры: что нужно знать о посещении античного термального источника в Турции?

Рядом с белыми травертиновыми террасами Памуккале в Турции находится еще одна объединяющая историю и туризм достопримечательность, известная как бассейн Клеопатры. Расскажем, где находится бассейн Клеопатры, откуда он взялся, сколько стоит в нем искупаться и кому это делать нельзя.

Официальное название этой самой разрекламированной в Турции термальной купальни звучит как Античный бассейн Иераполиса. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО предлагает посетителям красивую легенду о Клеопатре с возможностью насладиться купанием в омолаживающих водах в окружении вечных красот.

В отличие от невероятного бело-голубого облика соседних террас, бассейн Клеопатры имеет более привычный внешний вид: древние камни в прозрачной бирюзовой воде, окруженные зеленой растительностью. Бассейн наполняется проточной термальной водой, которую по ощущениям сравнивают с разбавленным шампанским. Однако прямо из бассейна пить ее не стоит, такую же можно налить из специальных фонтанчиков неподалеку, но в день больше нескольких глотков пить не рекомендуется.

Температура воды в бассейне Клеопатры составляет примерно 35-36°C, причем горячее она в той части бассейна, где бьет источник. Около заходов воду глубина около метра, но там, где бьет источник довольно глубоко - 3-4 метра. Эти зоны разделены и детей в глубоководную зону не пускают в целях безопасности. Поскольку бассейн заполнен мраморными колоннами и другими античными руинами, ходить по ним не слишком безопасно, камни могут быть скользкими. Поэтому в бассейн нельзя прыгать и нырять, а рядом есть медпункт.

Где находится бассейн Клеопатры?

Бассейн Клеопатры расположен на территории природно-культурного объекта, включающего древний город Иераполь (Иераполис) и травертиновые бассейны Памуккале. В этот античный город, построенный пергамским царем, когда-то стекались представители знатных кругов, поскольку это место уже к концу II века до н. э. считалось курортом. На современной карте Турции достопримечательность находится на юго-западе страны, неподалеку от города Денизли в одноименной провинции. Расстояние от Денизли до Памуккале - почти 17 км, чтобы добраться на машине понадобится 15 минут, на маршрутке - около 20 минут.

Как появился бассейн Клеопатры?

В Турции природные и исторические достопримечательности окружает разнообразие легенд, какие-то из них очень древние, но какие-то преследуют маркетинговые цели. Например, легенда о том, что в этом бассейне с целью омоложения купалась легендарная египетская царица Клеопатра, появилась чуть более 30 лет назад. Но тем не менее, хитрый ход сработал и бассейн быстро превратился в туристический магнит. Однако это место действительно древнее и интересное, а его насыщенные элементами воды обладают оздоровительными свойствами для тех, у кого есть проблемы с дыхательной системой, ЖКТ, опорно-двигательным аппаратом, а также с кожей и лишним весом. Считается, что бассейн Клеопатры образовался на руинах римских терм в результате землетрясения в VII веке н.э.

Сколько стоит посещение бассейна Клеопатры?

Этот полукруглый бассейн окружает живописный пейзаж с деревьями и садами, поэтому платить отдельно за посещение этого места не нужно. Билет придется купить только при намерении искупаться. Кроме того, объект находится на территории Памуккале, куда необходимо покупать билет (700 лир).

Взрослый билет в бассейн Клеопатры составляет 200 лир; за аренду шкафчика взимается депозит в размере 50 лир, дети до шести лет - бесплатно. Посещать бассейн лучше либо сразу после открытия, либо не летом, поскольку в остальное время людей в нем очень много. Бассейн открыт с 8:00 до 17:30 каждый день.

Там есть кабинки для переодевания, шкафчики для хранения вещей и даже отели. На территории бассейна есть также кафетерий и сувенирный магазин. Полотенце стоит заранее брать с собой, поскольку здесь их продают по очень завышенным ценам.

Кому нельзя купаться в бассейне Клеопатры?

Хотя в целом купание в водах этого бассейна действительно окажет положительный эффект на здоровый организм, заходить в воду стоит не всем. Беременным женщинам и туристам, страдающим гипертонией (повышенным артериальным давлением), проблемами с кровообращением лучше остаться на берегу. То же самое относится к инфекционным и онкологическим заболеваниям, сахарному диабету и эпилепсии, а также к тем, кто перенес инсульт или инфаркт. Всем остальным в бассейне Клеопатры можно купаться не больше 2 часов в сутки, но за одно купание не стоит находиться в воде больше 30 минут.