Где находится гробница Клеопатры - что известно на данный момент

Благодаря истории любви египетской царицы Клеопатры и древнеримского военачальника Марка Антония, царица стала одной из самых популярных античных героинь в искусстве. Но местонахождение могилы Клеопатры - одна из величайших загадок современности. Расскажем, что известно о гробнице Клеопатры на сегодняшний день.

Клеопатра была последней царицей эллинистического Египта (этот период начинается со времен Александра Македонского) из династии Птолемеев. Эта роковая правительница обладала обаянием, блестящим умом, а также впечатляющими дипломатическими способностями.

Когда правила Клеопатра?

Последняя царица Египта перед римским завоеванием вступила на трон в 51 году до н. э., когда ей было 18 лет, но правила королевством она вместе со своими младшими братьями, сначала Птолемеем XIII, потом Птолемеем XIV. После смерти второго брата соправителем Клеопатры стал ее сын Цезарион, причем по словам "царицы царей", его отцом был Гай Юлий Цезарь. На протяжении десяти лет длился роман Клеопатры с Марком Антонием, у них родилось трое детей, но в законный брак они вступили только за два года до смерти. Считается, что Клеопатру и Антония похоронили вместе, но точное местонахождение их могил так и не было обнаружено.

Где захоронена Клеопатра?

Клеопатра - одна из самых популярных и скандально известных исторических личностей Египта. Даже спустя два тысячелетия не утихают споры о жизни и смерти "Королевы Нила", а ученые не перестают искать следы ее захоронения. Хотя на протяжении последних десятилетий несколько раз сообщалось о возможном обнаружении гробницы Клеопатры, это пока что не было доказано. Но вот что известно на данный момент.

Около года назад команда археологов обнаружила длинный туннель, который может наконец привести исследователей к гробнице Клеопатры. Тоннель находится под древнеегипетским храмом Тапосирис Магна, посвященном богу Осирису. Храм расположен в 50 км от Александрии. В этих местах почти каждый год делаются новые археологические находки, но конкретно с этими раскопками работали последние 10 лет. Считается, что сейчас исследователи ближе к обнаружению гробницы Клеопатры чем когда-либо.

Александрия была одним из самых значительных городов не только Египта, но и древнего мира в целом. Многие могущественные египетские правители были похоронены на царском кладбище Александрии. Естественно, предполагалось, что там же можно найти и могилу Клеопатры, но могила не была обнаружена. Однако значительная часть этого древнего портового города сейчас лежит на дне моря, включая и дворец египетской царицы. Цунами, поглотившее дворцовый квартал, было вызвано сильнейшим землетрясением в 365 году н.э.

Раскопки ведутся под руководством археолога из Доминиканы Кэтлин Мартинес. Одним из самых значительных открытий Мартинес и ее команды стало обнаружение туннеля под храмом Тапосирис Магна. Этот туннель длиной 1,3 км находится на глубине 13 метров под землей. Там было найдено множество артефактов, включая статуи и монеты с изображением царицы Клеопатры, Марка Антония, а также статуи Исиды. Однако из-за неблагоприятных условий, включая подземные воды, археологам пока не удалось добраться до конца тоннеля.

Какая связь между Клеопатрой и Исидой?

Связь Клеопатры с богиней Исидой дает исследователям больше, чем несколько намеков на возможное местонахождение общей с Марком Антонием гробницы. Во времена правления Клеопатры Исида была одной из самых прославленных богинь не только в Египте, но и в некоторых других частях мира. Клеопатра провозгласила себя воплощением могущественной, как считалось, богини. На важных мероприятиях царица часто наряжалась в одеяние Исиды: длинный головной убор с солнечным диском, обрамленным рогами и перьями.

Клеопатра также основала культ царя загробного мира Осириса вместе с Марком Антонием, чтобы он даровал паре бессмертие. Осирис был братом богини Исиды, и Клеопатра задумывала после смерти обрести вечную жизнь с Антонием, которого стали ассоциировать с Осирисом, для чего требовалось покоиться в одной могиле.