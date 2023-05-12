Чернокожая Клеопатра: Египет против Netflix

Почти месяц Египет негодует из-за чернокожей Клеопатры. Египетская царица, правившая Эллинистическим Египтом в середине I века до нашей эры, в XXI веке стала объектом разногласий и жарких споров, в которых участвуют не только эксперты, археологи и кинолюбители, но и высокопоставленные египетские чиновники.

Что не так с Клеопатрой в версии стриминговой платформы Netflix, и почему Египту так важно, чтобы Клеопатра не меняла цвет кожи?

Кто такая Клеопатра?

Клеопатра - последняя женщина-правительница Египта, родом из династии, которую основал Птолемей, один из военачальников Александра Македонского. Он был назначен правителем Египта после того, как государство вошло в состав империи Александра Македонского. Клеопатра - одна из самых могущественных женщин своей эпохи: она знала несколько языков, умело руководила флотом, грамотно управляла страной и считалась достойным соперником Римской империи. Последней царице Египта поклонялись на протяжении четырех веков после ее смерти. Среди любовников Клеопатры был римский император Цезарь и военачальник Марк Антоний.

Что произошло?

12 апреля стриминговый сервис Netflix выложил в сети трейлер докудрамы (докудрама - документальная программа с элементами художественного фильма) ”Царица Клеопатра”. Четырехерийный проект рассказывает о судьбе последней правительницы Египта, изображая Клеопатру сильной и волевой женщиной… с черной кожей. Когда мир узнал о том, что в новом документальном сериале Клеопатра чернокожая, в адрес продюсеров (среди которых Джада Пинкетт Смит), а также самой платформы Netflix посыпались обвинения в искажении исторических фактов и так называемом блэквошинге - изменении расовой принадлежности тех или иных персонажей в угоду политическим взглядам.

Египет vs Netflix

Осуждая саму идею того, что Клеопатра была черной, египетское правительство опубликовало заявление и исторические изображения последней царицы Египта. Среди приведенных египетскими чиновниками доказательств в пользу того, что Клеопатра чернокожей быть не могла - древний бюст, а также монеты с профилем Клеопатры с эллинистическими чертами лица. Министерство Туризма и служба древностей Египта также осудили Netfix за выбор Адель Джеймс, британской чернокожей актрисы, на роль Клеопатры. Египетский юрист Махмуд Эль-Семири подал официальную жалобу против фильма, обратившись к прокурору с просьбой ”принять все возможные законные меры против создателей”. Он также призвал заблокировать платформу Netflix в стране.

Почему Египет против чернокожей Клеопатры?

Египет - как простые граждане, известные ученые и археологии, так и высокопоставленные чиновники - против чернокожей Клеопатры по двум основным причинам:

Клеопатра для Египта - важная историческая персона, к образу которой в стране относятся трепетно, требуя исторической точности в ее изображении. В середине 1960-х, например, неодобрение Египта вызвала даже Элизабет Тейлор в роли Клеопатры. Актрисе после премьеры фильма въезд в Египет был запрещен. Афроцентризм - идеологическая концепция, в основе которой продвижение людей с черным цветом кожи - в Египте не поощряется. Египтолог Моника Ханна в интервью CBS News назвала афроцентризм аналогичным евроцентризма. По ее мнению, политика идентичности XXI века пытается вытеснить исторические факты, что неприемлемо.

Клеопатра белая или черная?

На этот вопрос однозначного ответа нет. Тем не менее в сложившейся традиции, которой более двух тысяч лет, Клеопатру принято считать белокожей. Точно сказать, каким был цвет кожи у Клеопатры, невозможно, поскольку не сохранилось ни одного ее прижизненного изображения. Гробницу Клеопатры археологам тоже пока не удалось найти. Первым, кто рассказал о Клеопатре, более чем столетие спустя после ее смерти, был Плутарх, который описал египетскую царицу ”красивой, но коварной женщиной”.

Каким будет ответ Египта?

Государственный египетский медиа-холдинг United Media Services поклялся снять собственный документальный фильм о Клеопатре и предоставить все возможные доказательства в пользу того, что последняя египетская царица была белокожей женщиной греческого происхождения. Документальный канал Al-Wathaeqya, принадлежащий медиа-холдингу, сообщил, что уже консультируется с ведущими экспертами-историками, археологами и антропологами по этому вопросу.

К чему приведут разногласия по поводу Клеопатры?

Скорее всего, разногласия по поводу цвета кожи Клеопатры приведут к росту популярности как нового документального сериала Netflix, так и к самому историческому персонажу, что в целом отвечает идее популяризации истории Древнего Египта (c IV тысячелетия до н.э до IV века н.э). Что касается афроцентризма, вряд ли эта идея утратит актуальность в США в ближайшее время, и, вероятно, в будущем конфликтных ситуаций в отношении цвета кожи тех или иных персонажей, как реально существовавших, так и вымышленных, не избежать.