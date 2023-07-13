Почему в мире так много городов с названием Александрия

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Александр Македонский завоевал почти половину мира еще до своего 33-летия. Он основал несколько десятков городов. От некоторых из них остались лишь руины, о каких-то известно лишь примерное расположение, но один город сохранился и сейчас его можно посетить.

Вступивший на престол в возрасте 20 лет после смерти Филиппа II Македонского в 336 году до н.э. Александр обладал огромными амбициями, хотел завоевать как минимум Персию и продвинуться дальше на Восток. Ему это удалось, и хотя после смерти Александра Македонское царство, ставшее самой крупной империей античного мира, было разделено между полководцами диадохами, с тех времен осталось невероятное историческое наследие.

Где родился Александр Македонский?

Александр родился в 356 году до н. э. в столице Древней Македонии Пелле. Сейчас руины этого города, разрушенного землетрясением, находятся на территории современного греческого города Пела. Наставником Александра на протяжении нескольких лет был древнегреческий философ Аристотель, который в свою очередь обучался у Платона. Именно Аристотель подарил Александру рукопись "Илиады" Гомера, вдохновляющую будущего великого полководца на протяжении всей его жизни.

Где похоронен Александр Македонский?

Могила Александра Македонского, а точнее ее расположение - одна из загадок человечества. Известно, что македонский царь умер в 323 году до н. э в Вавилоне. Сначала планировалось захоронить его в Македонии, несмотря на просьбу Александра похоронить его в Египте, в оазисе Сива. Один из военачальников Македонского настоял на том, чтобы отправить погребальную процессию в египетский Мемфис. Однако позже тело великого полководца все же было перезахоронено в Александрии. Сейчас точное месторасположение гробницы неизвестно. Поиски до сих пор идут, но точных свидетельств нет, осталась ли могила Александра в Египте.

Какие города основал Александр Македонский?

По мере строительства городов-Александрий прослеживается продвижение войск Македонского через территории таких современных государств как Турция, Иран, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Все построенные и перестроенные города молодой завоеватель называл в честь себя, кроме нескольких в Индии, названных в честь любимого коня Буцефала и победы в битве. Большинство Александрий к настоящему времени превратились в руины или на их месте были построены другие города.

Александрия на Иссе

Александрия на Иссе также называлась Александретта (или Маленькая Александрия), а сейчас там находится город Искендерун, турецкая провинция Хатай. Эта Александрия была основана в 333 г. до н.э. после победы Македонского в сражении при Иссе. Первая битва между с персидским царем Дарием III стала первой крупной победой Александра в Персии. Александрия на Иссе располагалась у от горного прохода из Киликии в Сирию, поэтому вскоре город приобрел особенное торговое значение. Позже полководцы Александра неподалеку построили еще два города - Селевкия Пиерия (сейчас там рядом поселок Челвик) и Антиохия (Антакья), превратившаяся в один из важнейших городов Римской и Византийской империй.

Александрия

Самый легендарный город македонского царя был построен в 331 году до н.э.

Александрия задумывалась как столица империи Александра Македонского, но неожиданная смерть в таком молодом возрасте помешала Александру снова увидеть этот город. Египетская Александрия - это единственный город Македонского, который действительно хорошо сохранился. И после смерти Александра город процветал в качестве культурного и торгового центра: здесь была легендарная библиотека и маяк - одно из семи чудес света. Но в Средние века Александрия утратила прежнее значение, чтобы снова возродиться в XIX веке, став вторым по величине городом Египта.

Александрия в Ариане

Александрия в Ариане был одним из первых городов, построенных Македонским в империи династии Ахеменидов, которая в то время находилась уже не в лучшем состоянии и была лишена владычества к 330 г. до н.э. В том же году Македонский основал там Александрию Арианскую, которая, как принято считать, находится в окрестностях современного афганского города Герат. Поскольку раскопки там никогда не велись, точное местонахождение Александрии в Ариане неизвестно.

Александрия в Арахозии

Александрия в Арахозии - один из немногих древних городов, основанных Македонским, который можно увидеть и сегодня. Его руины находятся в Афганистане, в цитадели старой части современного города Кандагар. Этот город был построен правителем Македонского царства в 330 г. до н.э. на руинах более древней персидской крепости VI века до н.э. Город быстро приобрел огромное значение, поскольку располагался на Великом Шелковом пути.

Александрия Эсхата

Александрия Эсхата была самой северной точкой империи Македонского в Средней Азии. Город был построен в 329 году до н.э. (точнее был перестроен персидский Кирополис) в Ферганской долине. Точная локация города также неизвестна, но большинство ученых придерживаются мнения, что руины города лежат под древней цитаделью Худжанда.

Александрия Кавказская

Александрия Кавказская - один из городов, основанных во время завоевания Индийского субконтинента. Македонский построил этот город в 329 г. до н.э. у южного подножия гор Гиндукуш на месте персидского поселения. Руины города находятся на территории Афганистана, предполагают, что недалеко от города Баграм. До Александра там правили Ахемениды, а до них Бактрийцы.

Букефала

Буцефалом звали любимого коня Александра, который был с ним на протяжении примерно 20 лет. После покорения Персидской империи Александр обратил свой взор на Индию. Считается, что во время битвы с индийским царем Пором конь и погиб. В 326 году до н.э. Александр основал в тех местах два города, один из них (на западном берегу реки Гидасп, где прошла легендарная битва, ставшая последним масштабным сражением Александра) был назван Букефала в честь верного друга. Сейчас на этом месте находится пакистанский город Джалалпур.

Никея

Никея (“город победы”) стала вторым городом Македонского после его победы в битве на реке Гидасп (сейчас эта река называется Джелам). Точное местонахождение Никеи в штате Пенджаб неизвестно, еще 100 лет назад полагали, что на его месте или неподалеку был построен современный город Монг.

Александрия в Сузиане

Александрия в Сузиане была построена в 324 г. до н.э. на месте персидского поселения Дурине. Это был один из последних городов македонского царя, построенный примерно за год до его смерти. Позже город перешел к империи Селевкидов и разрушен наводнением. Далее он снова отстраивался, но к IX веку был заброшен из-за частой угрозы наводнений. Древний город находился на территории иракской провинции Басра.