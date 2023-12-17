Почему стоит посетить гору Немрут-Даг в Турции?

Гора Немрут-Даг - это одна из самых высоких вершин Восточного Тавра. Здесь, на высоте 2150 метров над уровнем моря находится гробница Антиоха I Коммагенского - один из самых интересных археологических памятников юго-восточной Турции. Интерес российских туристов к этой достопримечательности пока что не слишком велик, в основном сюда приезжают путешественники из западных стран.
Чем знаменита гора Немрут-Даг?
- Историческая значимость - считается, что на горе Немрут-Даг две тысячи лет назад был захоронен царь Антиох I Коммагенский;
- Древняя архитектура - колоссальные статуи богов эллинистической эпохи и самого царя представляют собой уникальное зрелище;
- Захватывающие виды - с вершины горы Немрут-Даг (более 2100 метров) открываются красивые виды, особенно на рассвете и закате.
Где находится гора Немрут-Даг?
Гора Немрут-Даг расположена в юго-восточной провинции Адыяман на границе с илом Малатья. Ближайший к горе крупный город - Адыяман в 82 км, но некоторые туристы, решившие посетить Немрут-Даг, прилетают в Газиантеп и добираются уже оттуда (230 км). Немрут-Даг относится к территории одноименного национального парка. Гора расположена в более чем в 30 км от крупной автомагистрали D360.
Когда построили гробницу Антиоха I Коммагенского?
История гробницы на горе Немрут-Даг восходит к I веку до н. э., но раскопки там начались только в XIX веке. В центре святилища с успальницей царя Антиоха I Коммагенского - насыпь, окруженная статуями. Их строительство относят к 62 году до н.э. Само захоронение пока найдено не было. В 1987 году Немрут-Даг внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Когда лучше всего посещать Немрут-Даг?
В зимние месяцы на горе может выпадать большое количество снега, поэтому самое удачное время для посещения Немрут-Дага - конец весны и начало осени. Посещения в июле и августе стоит избегать из-за сильной жары, лучше выбрать май или сентябрь. К тому же летом здесь больше всего туристов и проживание в отелях стоит дороже. Хотя летом на вершине жара не так чувствуется из-за ветра, солнце светит очень сильно и солнцезащитный крем обязателен. По дорогам можно ездить иногда уже в середине марта и до середины ноября, но необходимо следить за прогнозом погоды.
Большинство туристов стремится совершить восхождение на гору Немрут-Даг перед рассветом, чтобы увидеть, как солнечные лучи освещают гигантские статуи на восточной стороне. Второе по популярности время дня - это закат. Хотя в это время здесь теплее, чем перед восходом солнца, ветер чаще всего сильнее. Чтобы посетить гору Немрут-Даг на закате, можно совершить круг против часовой стрелки, чтобы успеть посмотреть восточную террасу до того, как стемнеет, затем посмотреть закат на западной террасе, и вернуться к начальной точке.
Как добраться до горы Немрут-Даг?
- Немрут-Даг находится в паре часов езды к северо-востоку от Адыямана и в четырех часах езды к северо-востоку от Газиантепа. Из Адыямана, города Кяхта или близлежащего села Карадут можно заказать такси или трансфер до парковки Немрут-Даг. Если ехать на рассвете, а не к закату, выдвигаться лучше из Карадута.
- Поскольку на общественном транспорте добраться сюда сложно, в основном туристы приезжают к горе Немрут-Даг с экскурсионными группами. На маршрутке можно добраться из города Адыяман до села Карадут, откуда самостоятельным путешественникам придется брать такси. Пеший поход к вершине из Карадута займет 3 часа в одну сторону, поэтому не рекомендуется, особенно летом.
- Ближайший аэропорт к горе Немрут-Даг расположен в Адыямане, сюда можно прилететь прямым рейсом из Стамбула (менее 2 часов) или других турецких городов.
- Из Невшехира в Каппадокии ходят автобусы в Малатью, откуда ехать еще пару часов до Адыямана, но долететь будет намного быстрее. Из Диярбакыра до Кяхты ходит автобус (3,5 часа). Из Адыямана до Кяхты на маршрутке ехать полчаса.
- Чтобы добраться до археологической площадки Немрут-Дага, какое-то время все равно придется идти пешком от парковки. Это не особенно сложно, но идти придется вверх до получаса. Длина тропы до вершины и обратно от автостоянки составляет примерно 1,6 км. Расстояние от парковки до первой террасы около 700 метров. Запланировать на посещение Немрут-Даг стоит не менее часа.
Сколько стоит посещение горы Немрут-Даг?
Стоимость взрослого билета в кассе составляет 10 евро (963 рубля). Дети до 8 лет проходят бесплатно. Экскурсионные туры обычно уже включают стоимость посещения. Посещение Немрут-Даг включено в стоимость музейной карты Турции (165 евро за 15 дней).
С апреля по конец октября кассы открыты каждый день с 4 утра до 8 вечера, но продажа билетов прекращается в 19:15. В зимний период (ноябрь-март) кассы могут работать с 8:00 до 19:00, но только при хороших погодных условиях.
Что посмотреть на горе Немрут-Даг?
Возраст гробницы, построенной по велению царя Антиоха I, насчитывает 2 тысячи лет. Предполагаемую могилу окружают террасы, украшенные массивными скульптурами богов - Зевса, Геракла, Аполлона, самого царя Антиоха I, а также львов и орлов. От скульптур высотой 8-9 метров остались в основном головы, но их размер все равно впечатляет.
На Немрут-Даге есть несколько смотровых площадок: в первую очередь это восточная и западная террасы, а северная терраса - это скорее соединяющий их проход. Вдоль восточного склона горы Немрут-Даг располагается ряд скульптур. На западной стороне тоже есть статуи и арт-объект в виде головы царя Антиоха I, скульптуры здесь сохранились хуже, но головы в хорошем состоянии.
Если путешествовать на машине, по пути стоит обязательно посмотреть Мост Джендере, курган Каракуш, античный город Арсамея и затонувший город Халфети. Экскурсионные туры также часто включают в себя эти достопримечательности, такая экскурсия займет 5-6 часов.
Что нужно знать о посещении горы Немрут-Даг?
- Гора Немрут-Даг и вулкан Немрут, расположенный недалеко от озера Ван, более чем в 400 км к востоку, это два разных места;
- На вершине Немрут-Даг может быть довольно холодно и ветрено, стоит взять с собой что-то теплое, головной убор для защиты от солнца и ветра тоже не будет лишним;
- На горе Немрут нет магазинов и водных источников, возьмите воду и перекус с собой;
- На полпути к вершине есть парковка, но большую часть дороги нужно подниматься самостоятельно, поэтому обязательна подходящая обувь:
- Трогать статуи запрещено, установлено ограждение.