Почему стоит посетить гору Немрут-Даг в Турции?

В Турции более двух десятков достопримечательностей, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И один из них лежит далеко за пределами популярных туристических маршрутов. Расскажем, где находится гора Немрут-Даг, чем она знаменита, как туда добраться, когда лучше ехать и что там посмотреть.

Гора Немрут-Даг - это одна из самых высоких вершин Восточного Тавра. Здесь, на высоте 2150 метров над уровнем моря находится гробница Антиоха I Коммагенского - один из самых интересных археологических памятников юго-восточной Турции. Интерес российских туристов к этой достопримечательности пока что не слишком велик, в основном сюда приезжают путешественники из западных стран.

Чем знаменита гора Немрут-Даг?

Историческая значимость - считается, что на горе Немрут-Даг две тысячи лет назад был захоронен царь Антиох I Коммагенский;

Древняя архитектура - колоссальные статуи богов эллинистической эпохи и самого царя представляют собой уникальное зрелище;

Захватывающие виды - с вершины горы Немрут-Даг (более 2100 метров) открываются красивые виды, особенно на рассвете и закате.

Где находится гора Немрут-Даг?

Гора Немрут-Даг расположена в юго-восточной провинции Адыяман на границе с илом Малатья. Ближайший к горе крупный город - Адыяман в 82 км, но некоторые туристы, решившие посетить Немрут-Даг, прилетают в Газиантеп и добираются уже оттуда (230 км). Немрут-Даг относится к территории одноименного национального парка. Гора расположена в более чем в 30 км от крупной автомагистрали D360.

Когда построили гробницу Антиоха I Коммагенского?

История гробницы на горе Немрут-Даг восходит к I веку до н. э., но раскопки там начались только в XIX веке. В центре святилища с успальницей царя Антиоха I Коммагенского - насыпь, окруженная статуями. Их строительство относят к 62 году до н.э. Само захоронение пока найдено не было. В 1987 году Немрут-Даг внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда лучше всего посещать Немрут-Даг?

В зимние месяцы на горе может выпадать большое количество снега, поэтому самое удачное время для посещения Немрут-Дага - конец весны и начало осени. Посещения в июле и августе стоит избегать из-за сильной жары, лучше выбрать май или сентябрь. К тому же летом здесь больше всего туристов и проживание в отелях стоит дороже. Хотя летом на вершине жара не так чувствуется из-за ветра, солнце светит очень сильно и солнцезащитный крем обязателен. По дорогам можно ездить иногда уже в середине марта и до середины ноября, но необходимо следить за прогнозом погоды.

Большинство туристов стремится совершить восхождение на гору Немрут-Даг перед рассветом, чтобы увидеть, как солнечные лучи освещают гигантские статуи на восточной стороне. Второе по популярности время дня - это закат. Хотя в это время здесь теплее, чем перед восходом солнца, ветер чаще всего сильнее. Чтобы посетить гору Немрут-Даг на закате, можно совершить круг против часовой стрелки, чтобы успеть посмотреть восточную террасу до того, как стемнеет, затем посмотреть закат на западной террасе, и вернуться к начальной точке.

Как добраться до горы Немрут-Даг?

Немрут-Даг находится в паре часов езды к северо-востоку от Адыямана и в четырех часах езды к северо-востоку от Газиантепа. Из Адыямана, города Кяхта или близлежащего села Карадут можно заказать такси или трансфер до парковки Немрут-Даг. Если ехать на рассвете, а не к закату, выдвигаться лучше из Карадута.

Поскольку на общественном транспорте добраться сюда сложно, в основном туристы приезжают к горе Немрут-Даг с экскурсионными группами. На маршрутке можно добраться из города Адыяман до села Карадут, откуда самостоятельным путешественникам придется брать такси. Пеший поход к вершине из Карадута займет 3 часа в одну сторону, поэтому не рекомендуется, особенно летом.

Ближайший аэропорт к горе Немрут-Даг расположен в Адыямане, сюда можно прилететь прямым рейсом из Стамбула (менее 2 часов) или других турецких городов.

Из Невшехира в Каппадокии ходят автобусы в Малатью, откуда ехать еще пару часов до Адыямана, но долететь будет намного быстрее. Из Диярбакыра до Кяхты ходит автобус (3,5 часа). Из Адыямана до Кяхты на маршрутке ехать полчаса.

Чтобы добраться до археологической площадки Немрут-Дага, какое-то время все равно придется идти пешком от парковки. Это не особенно сложно, но идти придется вверх до получаса. Длина тропы до вершины и обратно от автостоянки составляет примерно 1,6 км. Расстояние от парковки до первой террасы около 700 метров. Запланировать на посещение Немрут-Даг стоит не менее часа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит посещение горы Немрут-Даг?

Стоимость взрослого билета в кассе составляет 10 евро (963 рубля). Дети до 8 лет проходят бесплатно. Экскурсионные туры обычно уже включают стоимость посещения. Посещение Немрут-Даг включено в стоимость музейной карты Турции (165 евро за 15 дней).

С апреля по конец октября кассы открыты каждый день с 4 утра до 8 вечера, но продажа билетов прекращается в 19:15. В зимний период (ноябрь-март) кассы могут работать с 8:00 до 19:00, но только при хороших погодных условиях.

Что посмотреть на горе Немрут-Даг?

Возраст гробницы, построенной по велению царя Антиоха I, насчитывает 2 тысячи лет. Предполагаемую могилу окружают террасы, украшенные массивными скульптурами богов - Зевса, Геракла, Аполлона, самого царя Антиоха I, а также львов и орлов. От скульптур высотой 8-9 метров остались в основном головы, но их размер все равно впечатляет.

На Немрут-Даге есть несколько смотровых площадок: в первую очередь это восточная и западная террасы, а северная терраса - это скорее соединяющий их проход. Вдоль восточного склона горы Немрут-Даг располагается ряд скульптур. На западной стороне тоже есть статуи и арт-объект в виде головы царя Антиоха I, скульптуры здесь сохранились хуже, но головы в хорошем состоянии.

Если путешествовать на машине, по пути стоит обязательно посмотреть Мост Джендере, курган Каракуш, античный город Арсамея и затонувший город Халфети. Экскурсионные туры также часто включают в себя эти достопримечательности, такая экскурсия займет 5-6 часов.

Что нужно знать о посещении горы Немрут-Даг?

Гора Немрут-Даг и вулкан Немрут, расположенный недалеко от озера Ван, более чем в 400 км к востоку, это два разных места;

На вершине Немрут-Даг может быть довольно холодно и ветрено, стоит взять с собой что-то теплое, головной убор для защиты от солнца и ветра тоже не будет лишним;

На горе Немрут нет магазинов и водных источников, возьмите воду и перекус с собой;

На полпути к вершине есть парковка, но большую часть дороги нужно подниматься самостоятельно, поэтому обязательна подходящая обувь:

Трогать статуи запрещено, установлено ограждение.