Кто такие Вера, Надежда и Любовь, которых вспоминают 30 сентября?

Сегодня православные отмечают день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - четырех мучениц, живших в Риме во II веке, во времена гонений на первых христиан. Расскажем, кто это такие, почему их помнят, что можно и чего нельзя делать 30 сентября?

Когда отмечается Вера, Надежда, Любовь?

День памяти четырех мучениц отмечается 30 сентября (17 сентября по старому стилю).

Кто такие Вера, Надежда и Любовь?

Вера, Надежда и Любовь родились в Римской империи. Их мать София рано овдовела и одна воспитывала троих дочерей, названных ею в честь трех христианских добродетелей. Хотя отношение к христианству во II веке в Римской империи было сложным, София не скрывала своей веры во Христа и тому же научила дочерей.

Кто такой Адриан?

Императора Адриана считают одним из пяти "хороших императоров" золотого века Римской империи. Он действительно был талантливым военачальником, законодателем, путешественником и ценителем искусств, однако положение христиан при нем оставляло желать лучшего. Ему-то и донесли на Софию с дочерями: те, мол, называют Христа своим небесным женихом.

Как умерли Вера, Надежда и Любовь?

На момент описываемых событий, в 137 году, Любови было всего 9 лет, Надежда была на год старше, а Вере исполнилось 12. Подобно тому как Иисус перед арестом, зная о своей участи, молился в Гефсиманском саду, три девочки, спустя сто с лишним лет, молились ему самому. Представ перед Адрианом, христианки были спокойны, хотя понимали, что их ждут жестокие муки. Адриан склонял их отказаться от веры в Христа в пользу языческих богов, но все трое оказались непреклонны.

Тогда пришло время истязаний: как гласит предание, девочек жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой; Любовь, привязали к колесу и били палками, пока ее тело не превратилось в сплошную кровавую рану. Считается, страдания им помогал сносить сам Господь. Поняв , что дух Веры, Надежды и Любови не сломить, мучители обезглавили девочек.

Что случилось с Софией?

Софию не подвергали телесным мукам, ей выпала более страшная участь: наблюдать за страданиями Веры, Надежды и Любови. После того, как девочкам отрезали головы, их тела отдали матери. София похоронила останки дочерей на горе и осталась там ждать собственной смерти. Через три дня христиане похоронили ее там же. Подвиг Веры, Надежды, Любови и Софии стал символом непоколебимой веры, духовной силы и материнской любви.

С 777 года мощи всех четырех мучениц покоятся в церкви Эшо, в Эльзасе.

Кого поздравляют с Днем Веры, Надежды и Любови?

Сегодня именины празднуют все, кто при крещении получил имена Вера, Надежда, Любовь, София или Софья. В народе 30 сентября называют "бабьи именины". В этот день было принято оберегать женщин от тяжелой работы. При этом мужчинам запрещалось обижать женщин, проявляя уважение к их труду.

Чего нельзя делать в День Веры, Надежды и Любови?

В народе соблюдали запрет на венчание в этот день, но зато можно было договариваться о свадьбе. Считалось, что заключенный на бабьи именины брак не будет счастливым, и молодожены быстро расстанутся.

В день в День Веры, Надежды и Любови нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и желать зла другим, а кроме того почему-то шить, вышивать, вязать. По другой версии, рукоделие в этот день приветствуется.

Чего просят у иконы Вера, Надежда, Любовь?

Икона "Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София" считается одной из главных семейных икон. Молитва перед ней укрепляет семью, сохраняет брак, бережет от недобрых мыслей злопыхателей. Стоя пред иконами, женщины просят у своих святых покровительниц защиты, помощи и здоровья для детей.

Приметы на Веру, Надежду, Любовь?

Дождь – к богатом урожаю.

Солнце – ранние холода, сухая и морозная зима.

Тепло - затяжная осень, поздняя зима.

Заморозки – ранняя зима.

Туман – мягкая и теплая зима.