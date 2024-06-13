Когда ехать в Казахстан: сезонные рекомендации по самым красивым местам

В любое время года в Казахстане можно прекрасно провести время, если знать, когда именно куда ехать. Разные сезоны открывают перед туристами разные возможности. Расскажем, когда лучше посещать Казахстан, учитывая времена года и главные достопримечательности.

Для такой большой страны, как Казахстан, непросто назвать универсальный месяц или время года для посещения с целью туризма. Решение о том, когда лучше ехать в Казахстан, будет зависеть от того, что именно хочется посетить, касается это горнолыжных курортов, национальных парков или отдыха на море.

Когда лучше посещать Казахстан?

Для осмотра достопримечательностей и поездок в целом лучшее время для поездки в Казахстан - весна (апрель, май) или осень (сентябрь, октябрь). В эти месяцы обычно наилучший баланс погодных условий и туристической загруженности. Для катания на лыжах и других зимних видов спорта в Казахстан надо ехать с конца ноября по март. Для туристических походов в горы вам нужно приезжать в летние месяцы с июня по сентябрь.

Пик туристического сезона в Казахстане приходится на лето, в эти месяцы цены на туры и проживание в отелях, как правило, выше. Кроме того, быстро распродаются билеты на поезда, поэтому на лето и праздники их стоит покупать заранее, особенно это касается ночных поездов.

В Казахстане весна короче, чем в некоторых других странах. Это связано с большим перепадом температур между летом и зимой. К середине мая на юге страны температура уже высокая. А осень не начинается до октября.

Зима хороша лишь для зимних видов спорта, поскольку низкие температуры не подходят для комфортного осмотра достопримечательностей, а горные маршруты в это время года закрыты. Нередко зимой можно увидеть температуру до -12°С на юге Казахстана и до -20°С на севере страны. Летние месяцы - это другая крайность: средняя температура в Алматы составляет около +30°С, но в более южных районах она часто доходит до +40°С.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Какой месяц выбрать для посещения Казахстана?

С учетом всех обстоятельств, лучший месяц для посещения Казахстана - апрель . Этот месяц предлагает приятные погодные условия и низкий уровень туризма. Аналогичные условия, вероятно, будут в конце сентября и октябре для тех, кто хочет посетить страну осенью.

. Этот месяц предлагает приятные погодные условия и низкий уровень туризма. Аналогичные условия, вероятно, будут в конце сентября и октябре для тех, кто хочет посетить страну осенью. Лучшее время для поездки в Казахстан для занятий зимними видами спорта - конец февраля или март , уже не так холодно, но снег лежит, а горнолыжные курорты открыты.

, уже не так холодно, но снег лежит, а горнолыжные курорты открыты. Если ехать в Казахстан ради пляжного отдыха на море и озерах, то лучше выбрать июнь, так как погода еще не настолько жаркая, а период массовых отпусков приходятся чаще на июль и август .

так как погода еще не настолько жаркая, а период массовых отпусков приходятся чаще на . Некоторые туристы совмещают поездку в Казахстан с посещением Узбекистана и/или Киргизии. Лучшее время для посещения Узбекистана - апрель-май и сентябрь-октябрь, а в Киргизию, чтобы точно застать открытыми все горные тропы, лучше ехать в июле-августе (при этом в городах в это время жарко). Например, можно посетить сначала Казахстан в середине-конце июня, а оттуда поехать в Киргизию. Или начать поездку в середине или конце августа в Киргизии, потом поехать в Казахстан, и только потом в Узбекистан.

© Фото: Игорь Лепёхин

Куда поехать в Казахстане зимой?

Те, кто любит снежные пейзажи и зимние виды спорта, могут отправиться на самый крупный горнолыжный курорт страны Чимбулак, расположенный рядом с Алматы. Здесь можно арендовать лыжное снаряжение и пройти полный инструктаж. Как добраться самостоятельно: на автобусе № 12 через высокогорный ледовый каток Медео, где нужно пересесть на канатную дорогу или маршрутку. В среднем температура воздуха на Чимбулаке зимой доходит до -10°С, в Алматы теплее. Можно выбрать менее известные горнолыжные курорты (Ак-Булак, Ой-Карагай, Табаган, “Пионер”, Еликты, Нуртау), но уровень сервиса и инфраструктуры там ниже.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Куда поехать в Казахстане весной?

На третьей неделе марта в Казахстане отмечают весенний праздник Наурыз, особенно зрелищно празднуют в Астане. Позже, когда весна достигает своего пика, туристы и местные жители отправляются в горы, чтобы полюбоваться дикими тюльпанами и маками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аксу-Джабаглы

Расположенный на юге страны Аксу-Джабаглинский заповедник - это одно из мест в Казахстане, гже можно увидеть цветущие поля диких тюльпанов в конце апреля-мае. Дикая природа здесь также впечатляет: из крупных и редких зверей здесь даже водится снежный барс. На территории заповедника можно находиться только в обществе смотрителя.

Как добраться самостоятельно: до Жабаглы можно добраться на маршрутке из Шымкента, Тюлькубаса и Тураркента. В Тюлькубасе также есть железнодорожная станция, поэтому из Шымкента сюда можно добраться на поезде, а дальше на маршрутке.

Сайрам-Угам

Сайрам-Угамский национальный парк расположен рядом с Аксу-Джабаглы, поэтому флора и фауна здесь похожи, но туристы сюда приезжают реже. Весной здесь тоже много диких тюльпанов. Кроме красивой природы на территории парка есть наскальные рисунки. Заявку на посещение парка также нужно отправить заранее.

Как добраться самостоятельно: из Шымкента на маршрутке до Ленгера, дальше только на такси.

Чарын

Главный каньон парка даже сравнивают с американским Гранд-Каньоном, и хотя Чарынский каньон намного меньше, он все равно впечатляет. Скалам высотой до 300 метров около 12 миллионов лет. Туристы в основном проходят по двухкилометровому участку каньона с красноватыми скалами - Долине замков. Но это место - лишь верхушка айсберга, ведь в нацпарке есть еще несколько каньонов: Темирлик, Узынбулак и Бестамак. Летом здесь слишком жарко, а вот осенью сюда также можно приезжать.

Как добраться самостоятельно: на маршрутке из Алматы доехать до Кегена и выйти у поворота на каньон, но оттуда до входа в парк остается еще 10 км, поэтому дальше либо автостоп, либо изначально ехать с экскурсией.

Алтын-Эмель

Национальный парк Алтын-Эмель - самый впечатляющий и отдаленный национальный парк недалеко от Алматы. Пейзажи невероятно разнообразны. Здесь есть поющие песчаные дюны, красочные горы и обширные степи. Алтын-Эмель - прекрасное место для любителей дикой природы. Здесь обитает более 70 видов млекопитающих, включая джейранов и лошадей Пржевальского. Как и в случае с Чарынским каньоном, сюда стоит ехать либо весной, либо осенью. Для посещения парка необходимо получить пропуск заранее.

Как добраться самостоятельно: смысл сюда ехать есть только на своей или арендованной машине, либо с экскурсией, поскольку территория парка огромна, а интересные места разбросаны.

© Фото: Игорь Лепёхин

Куда поехать в Казахстане летом?

Кольса

Когда летом в городах становится слишком жарко, пора спасаться от жары в горах. Национальный парк Кольсайские озера - это популярное место отдыха у жителей Алматы в выходные и праздничные дни. Остановиться на ночлег можно в деревне Саты, предваряющей основные достопримечательности национального парка Кольсайские озера.

Как добраться самостоятельно: лучше всего ехать на собственном транспорте или с экскурсией, но из Алматы иногда бывает утренняя маршрутка до Саты, другой вариант - раздельное такси. Из Саты до озера Каинды или Кольсайским озерам придется ехать тоже на такси. До второго Кольсайского озера дойти можно от первого только пешком.

Иле-Алатау

Иле-Алатауский национальный парк с Большим Алматинским озером, Медео и Чимбулаком находится всего в получасе езды от Алматы. Самый простой вариант похода - на Кок-жайляу или Бутаковский водопад, более сложные тропы ведут на пик Фурманова или озеро ледника Маншук Маметовой.

Как добраться самостоятельно: до Медеу идет автобус, а от катка тянется несколько пешеходных маршрутов. А чтобы добраться до Большого Алматинского озера можно присоединиться к экскурсии или взять такси из Алматы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Катон-Карагай

Катон-Карагайский национальный парк, расположенный в горах Казахского Алтая, это крупнейший нацпарк в Казахстане. Это миниатюрный Казахстан со степями, тайгой, лесами, альпийскими лугами и заснеженными горными вершинами. Самые интересные места: озеро Маркаколь, гора Белуха, скифские курганы и Рахмановские ключи.

Как добраться самостоятельно: от Усть-Каменогорска можно добраться только на автомобильном транспорте или с экскурсией.

© Фото: Игорь Лепёхин

Куда поехать в Казахстане осенью?

Помимо степей, альпийских лугов и гор, в Казахстане есть леса, которые наиболее красивы осенью, когда листва меняет свой цвет. Кольсайские озера и горы Казахстанского Алтая подходят для пеших походов и осенью.

Боровое

Национальный парк Бурабай - одно из самых популярных мест для пляжного отдыха на природе из столицы Казахстана. Но здесь очень красиво и осенью, а людей в это время года намного меньше. Кроме Борового летом с целью пляжного отдыха в Казахстане можно поехать на озера Алаколь, Балхаш, Капчагай и на берег Каспийского моря в Актау.

Как добраться самостоятельно: маршрутки и такси до Борового идут из Астаны, на поезде можно доехать до Щучинска или станции Курорт-Боровое.

© Фото: Игорь Лепёхин

Каркаралы

Каркаралинский национальный парк - это самое популярное место у жителей Караганды для отдыха на природе: окруженные обширными степями Каркаралинские горы, пресноводные озера и пешеходные тропы в сосновых и березовых лесах.

Как добраться самостоятельно: из Караганды ходят автобусы и маршрутки до города Каркаралинск, но для соседних Кентских гор понадобится собственный транспорт.

Баянаул

Баянаульский национальный парк - еще одно прекрасное место для отдыха на природе: причудливые скальные образования, пресноводные озера, пещера и леса.

Как добраться самостоятельно: Баянаул находится на полпути между Астаной и Павлодаром, из них на поезде можно добраться до города Экибастуз, откуда ходят маршрутки до Баянаула.