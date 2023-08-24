Саты: что нужно знать о поездке в лучшую туристическую деревню Казахстана?

Всемирная туристская организация внесла в список лучших деревень для туристов казахстанское поселение Саты. В отличие от многих деревень в других странах село Саты известно путешественникам давно и уже обладает необходимой туристической инфраструктурой. Расскажем, где находится деревня Саты, как туда добраться и когда лучше ехать.

Здесь за 1-2 дня можно увидеть самые красивые места Казахстана: удивительные бирюзовые водоемы в обрамлении поросших хвоей холмов, мистический затонувший лес и озерное ожерелье Северного Тянь-Шаня.

Где находится Саты?

Село Саты расположено на юге Казахстана в Алматинской области, в Райымбекском районе, который 30 лет назад назывался Нарынкольским). От Алматы деревню отделяет 280 км, от Астаны - чуть менее 1500 км. Деревня находится недалеко от границы с Киргизией, у северного склона горного хребта Кунгей Ала-Тоо, образующего вместе с Заилийским Алатау Северный Тянь-Шань.

Зачем ехать в Саты?

Это небольшое село стало лидером по числу гостевых домов в Казахстане, гостиниц в Саты тоже достаточно. Рост был достигнут преимущественно в последние годы в связи с возросшим интересом к республике. Дело не только в том, что Алматы, откуда едут в село, - это самый посещаемый туристами город Казахстана, но и в том, что три из пяти самых посещаемых мест республики находятся в Алматинской области. Причем в одно из них добраться можно именно из деревни Саты.

Названия здешних озер известны каждому, кто интересовался туризмом в Казахстане - Кольсай и Каинды. Несмотря на популярность, Саты все еще остается небольшой деревней с деревянными домиками, окруженными зелеными лугами и сосновыми лесами. Поездка в эти края дает возможность приобщиться к экотуризму.

Популярность Саты объясняется тем, что хотя из южной столицы Казахстана до озер добираться ближе всего, дорога на автомобиле все равно занимает более 4 часов. Поэтому многие туристы предпочитают не ездить из Алматы одним днем, а останавливаться в селе, чтобы выдвинуться к достопримечательностям с утра пораньше. А если добираться из других городов Казахстана, тем более ничего не успеть без ночлега в месте поближе.

Чем заняться в Саты?

Саты служит воротами к двум из топ-10 самых популярных достопримечательностей Казахстана - Кольсайским озерам и озеру Каинды. Выбор размещения большой, можно остановиться в гостинице или гостевом доме, какие-то варианты можно забронировать онлайн. Если ехать не в самый туристический сезон (июль-август) и не в выходные, найти место для ночлега получится прямо на месте, но лучше всегда договариваться заранее.

Расстояние от Саты до первого Кольсайского озера - около 14 км, на машине ехать около 20 минут, поездку можно организовать из поселка. Обычно посещают нижнее и среднее Кольсайские озера. Расстояние между ними - около 9 км, его преодолевают пешком или на лошади. Если первое озеро находится на высоте 1800 метров над уровне моря, среднее озеро располагается уже на высоте 2500 метров. Поэтому пешком туда обратно дорога между первым и вторым озерами займет 5-7 часов.

Расстояние между первым Кольсайским озером и Каинды - около 36 км. От Саты до озера Каинды - около 12 км. До него от Саты можно доехать на автомобиле или взять машину в Саты.

Чтобы въехать на территорию заповедника, необходимо заплатить экологический сбор при въезде, который составляет 845 тенге с человека, 200 тенге - за транспорт. За кемпинг нужно будет заплатить еще 350 тенге. Каинды и Кольсай находятся на территории одного заповедника, поэтому если посещать их за один день, за въезд придется заплатить только один раз (необходимо сохранить билет или чек). В экскурсии экологический сбор чаще всего включен.

Как добраться в Саты?

Дорога на собственном или арендованном автомобиле до Саты займет часа 4. Автомобиль должен быть полноприводным, поскольку от села предстоит еще добираться до озер.

На маршрутке добраться в Саты проблематично, раньше они отправлялись с автовокзала “Саяхат” в 5-6 утра, но сейчас точного расписания нет, поскольку вокзал официально не работает. Вопрос с расписанием стоит узнавать за несколько дней перед поездкой на вокзале, в сезон больше шансов. На маршрутке до Саты ехать 5-6 часов. Однако такси у вокзала “Саяхат” все еще стоят, в том числе и те, что идут до Саты. Если находится несколько желающих, поездка выходит дешевле. А если заказывать такси заранее, то в Казахстане также работает сервис перевозок inDrive, чаще выходит дешевле чем в Яндекс такси.

Еще один вариант того, как побывать в Саты - это экскурсионный тур на озера с ночлегом или просто обедом в деревне (в таком случае выезд очень ранний). В такие туры еще часто включают Чарынский каньон - еще одну очень популярную туристическую локацию Алматинской области.

Когда лучше ехать в Саты?

Лучше всего посещать эти места с июля по октябрь, поскольку с мая по конец июня сезон, когда клещи наиболее активны. Если все-таки ехать в этот период, то стоит сделать прививку от клещевого энцефалита и взять все необходимые средства против насекомых. Зимой на озера тоже можно приезжать, в это время здесь очень красиво, но нужно быть готовым к холоду, поскольку это горный регион. А с марта по апрель тает снег, и дорога к озерам становится сложнее. В целом для поездки в Саты лучше выбирать раннюю осень, поскольку летом в этом регионе очень много туристов. Также стоит избегать поездок на озера в выходные дни и праздники, поскольку эти казахские озера наиболее подвержены овертуризму.