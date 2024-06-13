Вместо Гранд-Каньона: что нужно знать о посещении Чарынского каньона

На протяжении 12 млн лет ветер и вода вытачивали скалы из красного песчаника, результатом стал очень протяженный каньон с удивительным ландшафтом. Расскажем, где находится Чарынский каньон и почему его стоит посетить, как туда добраться, когда лучше ехать, сколько стоит входной билет и что там посмотреть.

Казахстан - страна с богатой природой и множеством уникальных мест. Чарынский каньон представляет собой глубокое ущелье, образованное рекой Чарын. Здесь можно увидеть различные геологические образования, напоминающие арки, колонны и животных.

Где находится Чарынский каньон?

Чарынский каньон лежит на территории Алматинской области. В этой части страны находятся главные природные достопримечательности Казахстана: национальный парк Алтын-Эмель, Кольсайские озера, деревня Саты и озеро Каинды. Чарынский каньон расположен примерно в 210 км к востоку от Алматы на территории одноименного национального парка. Хотя сам каньон тянется более сотни километров, туристы посещают лишь самые зрелищные его точки.

Чем знаменит Чарынский каньон?

Хотя Чарынский каньон намного меньше американского Гранд-Каньона, определенное сходство есть, так что пустынный пейзаж красно-песочных оттенков впечатляет всех. Стены Чарынского каньона в некоторых местах достигают высоты 300 метров, а длина превышает 150 км.

Как добраться до Чарынского каньона из Алматы?

Подавляющее большинство посетителей приезжают в Чарынский каньон во время однодневной поездки из Алматы. Учитывая, что Чарынский каньон находится примерно в 3 часах езды от города, из Алматы стоит выезжать рано утром.

Добираться до Чарынского каньона на общественном транспорте - это не лучший вариант, потому что остановки рядом с каньоном нет, а ближайшее место, где проезжают маршрутки - это поворот в 10 км от каньона. Единственном выходом в таком случае будет автостоп, но это не всегда надежно, особенно на обратном пути.

Если нет водительских прав, то стоит поехать в каньон с экскурсией. Обычно они длятся целый день и включают в себя еще хотя бы один каньон, чаще всего Черный или Лунный, и соседние достопримечательности (Каинды и Кольсай). Поскольку это одно из главных туристических мест в этой части страны, предложений очень много, особенно в сезон, средняя цена составляет 4-5 тысяч рублей за человека.

От туристического центра в каньон спускаются по длинной лестнице, но при желании подняться и спуститься в каньон можно на местном “такси”. В одну сторону это стоит 500 тенге (90 рублей). Обычно туристы спускаются самостоятельно, а назад едут на этих машинах. Рабочее время водителей заканчивается около 18:00. В более загруженные дни скапливается очередь из желающих выбраться из каньона на транспорте. На своей машине спускаться в каньон нельзя.

Когда лучше ехать в Чарынский каньон?

Есть два пункта, которые следует учитывать при посещении Чарынского каньона. В первую очередь время года и во вторую очередь день недели. Зимой здесь стоят морозы, поэтому посещение рекомендуется только при приемлемых погодных условиях. Но главное не приезжать сюда в июле и августе, особенно людям, которые плохо переносят жару и палящее солнце. Лучшие месяцы для посещения Чарынского каньона - с апреля по июнь и с сентября по начало ноября.

В выходные в Чарынском каньоне очень много посетителей, при возможности лучше планировать поездку на будний день. Но недорогие сборные экскурсионные группы из Алматы в основном приезжают сюда в выходные, поэтому туристам без собственного транспорта стоит поискать наилучшие варианты.

Что посмотреть в Чарынском каньоне?

Главная достопримечательность Чарынского каньона - это Долина замков. Также есть каньон Темирлик, который далее сходится с Чарынским. Другие популярные у туристов ответвления - Черный каньон, каньон Бестамак и Лунный каньон (Узынбулак).

В Чарынском каньоне есть несколько маршрутов, расположенных в Долине замков. Других официальных пешеходных троп в Чарынском каньоне нет, но ходить самостоятельно не запрещено. Один из маршрутов проходит наверху и включает в себя несколько смотровых площадок с беседками. Другой маршрут подразумевает спуск в каньон по лестнице. Если спуститься в каньон и дойти до реки Чарын по указателям, то можно увидеть редкие согдийские ясени. Длина этих маршрутов не превышает 3 км, но верхняя тропа короче (пройти стоит по обеим).

Сколько стоит посещение Чарынского каньона в 2024 году?

В 2024 году въезд в Чарынский национальный парк к каньону стоит 750-1100 тенге с человека в зависимости от сезона, обязательно нужно взять достаточное количество наличных денег. За размещение в палатке нужно заплатить отдельно. Переночевать можно и в объектах размещения при туристическом центре (есть как домики, так и юрты).

Проезд на территорию осуществляется через въезд со шлагбаумом. Там есть бесплатная парковка и туалет, а неподалеку находится визит-центр с кафе и сувенирным магазином, где можно решить вопрос с размещением или заказать экскурсию.

Для посещения Чарынского каньона необходимо надеть удобную обувь и одежду, так как здесь придется много ходить и подниматься по склонам. Стоит взять с собой достаточно воды, так как в визит-центре она довольно дорогая, впрочем как и еда. В теплые месяцы понадобится головной убор и солнцезащитный крем.