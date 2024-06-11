В Каспийское море унесло двух человек на сапах

Прогулка по Каспию на сапбордах для двух жителей Казахстана могла завершиться трагически. Их унесло в открытое море, спасатели обнаружили людей на сапах на расстоянии 1,5 км от берега.

В Казахстане в Каспийское море унесло накануне двух человек, сотрудники МЧС спасли отдыхающих.

Двое жителей Актюбинской области, отдыхая в Мангистау на море, отправились накануне на прогулку на сапах в районе пляжа "Солдатский". Вскоре туристов отнесло далеко от берега, спастись им удалось благодаря помощи сотрудников оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана. Молодые люди были обнаружены в 1,5 км от берега.

"Состояние мужчин стабильное. В медицинской помощи они не нуждались"

– МЧС

Туристы были эвакуированы на берег лодкой, их здоровью ничто не угрожает.