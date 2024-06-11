Вестник Кавказа

В Каспийское море унесло двух человек на сапах

В Каспийское море унесло двух человек на сапах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прогулка по Каспию на сапбордах для двух жителей Казахстана могла завершиться трагически. Их унесло в открытое море, спасатели обнаружили людей на сапах на расстоянии 1,5 км от берега.

В Казахстане в Каспийское море унесло накануне двух человек, сотрудники МЧС спасли отдыхающих.

Двое жителей Актюбинской области, отдыхая в Мангистау на море, отправились накануне на прогулку на сапах в районе пляжа "Солдатский". Вскоре туристов отнесло далеко от берега, спастись им удалось благодаря помощи сотрудников оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана. Молодые люди были обнаружены в 1,5 км от берега.

"Состояние мужчин стабильное. В медицинской помощи они не нуждались"

– МЧС

Туристы были эвакуированы на берег лодкой, их здоровью ничто не угрожает.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1380 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экспедиция РАН изучила последствия обмеления Каспия

Экспедиция РАН изучила последствия обмеления Каспия

Самый массовый пляж Баку очистили от мусора

Самый массовый пляж Баку очистили от мусора

Новый курорт в Дагестане станет ведущим курортом проекта &quot;Пять морей&quot;

Новый курорт в Дагестане станет ведущим курортом проекта "Пять морей"

На Каспии двух мужчин на сапбордах унесло в открытое море

На Каспии двух мужчин на сапбордах унесло в открытое море

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы