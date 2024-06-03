На Каспии двух мужчин на сапбордах унесло в открытое море

Двух мужчин на сапах искали в Каспийском море на протяжении восьми часов. Сапсерферов накануне вечером унесло от берега на пять км.

В Казахстане в море унесло двух мужчин на сапбордах, поиски пропавших продлились восемь часов.

"Течение унесло молодых людей в море. Поиски длились около 8-ми часов. Помимо спасателей, к работам привлекли и военных моряков, которые ранним утром обнаружили пропавших в 5 км от берега в районе Голубой бухты"

– МЧС Казахстана

Происшествие случилось в Мангистауской области, на сапах в море унесло местных жителей 1998 и 1996 годов рождения.

После того, как пропавшие были найдены, их доставили на берег в Актау, где их обследовали медики. Состояние мужчин оценивается как стабильное.