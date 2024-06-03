В Дагестане построят крупный отель "Ривьера Каспий" в рамках туркластера

В Дагестане в рамках Каспийского туристического кластера будут построены порядка 30 объектов, в том числе отели, рестораны, аквапарки. Одним из первых объектов нового курорта станет "Ривьера Каспий", рассказали в правительстве региона.

Каспийский туристический кластер в Дагестане будет включать десятки объектов для отдыха, в числе первых на новом курорта на Каспийском море появится трехзвездочный отель "Ривьера Каспий", сообщил председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Курорт в Дербентском районе будет включать около 30 туристических объектов, в том числе отели разного уровня, рестораны, развлекательные центры, аквапарк, общежития.

"Подписано первое соглашение о реализации проекта на строительство отеля "Ривьера Каспий". По остальным рассмотренным заявкам готовятся соглашения"

– Абдулмуслимов

Объект построит резидент кластера ООО "Альянс". В новом отеле будет 324 места размещения, он будет возведен в Дербентском районе. "Ривьера Каспий" планируется как гостиничный комплекс категории "три звезды". Инвестор также возведет в рамках туркластера 37 коттеджей для отдыха.

Глава правительства республики рассказал также, что поблизости от прибрежного туркластера будет построен крупный всероссийский детский оздоровительный центр "Дагестан".

"Он по мощности не будет уступать нашему всесоюзному детскому центру "Артек". Инфраструктура будет построена по мастер-плану "Кавказ.РФ". Само строительство будет вести Министерство просвещения РФ. Строительство начнется в следующем году. В 2027 году мы увидим первые результаты"

– Абдулмуслимов

Когда детский лагерь на Каспии будет работать на полную мощность, одновременно в нем смогут отдыхать 1,7 тыс детей. Поначалу оздоровительный центр будет принимать 300-700 человек, добавил он в интервью ТАСС.