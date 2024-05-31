В Дагестане запускают автомобильные туры "все включено"

Автомобильные туры на комфортных джипах запускают в Дагестане. Организатором выступает туроператор FUN&SUN, цена стартует от 156 тыс рублей на двоих за четыре дня.

Этим летом туроператор FUN&SUN предлагает россиянам новый формат отдыха в Дагестане - запущены автомобильные туры повышенной комфортности, сообщает АТОР.

"Туроператор FUN&SUN совместно с автомобильным брендом JAECOO и принимающим партнером "Туристический центр Республики Дагестан" при поддержке Министерства туризма и народных художественных промыслов Республики Дагестан запустил новый формат путешествий по горному региону России"

– АТОР

Туристам доступны автотуры продолжительностью 4 дня и 3 ночи. Путешествие позволяет увидеть Кагерское плато, село Гуниб, Гамсутль, Салтинский водопад, Карадахскую теснину, сторожевые башни в селе Гоор, село Кахиб, Язык Тролля.

Проходимые и комфортные автомобили провезут туристов через такие места, как Ирганайское и Чиркейское водохранилища, Сулакский каньон и другие природные достопримечательности.

Автотур включает посещение интересных мест, проживание в глэмпингах и отелях, питание, экскурсии с гидом, прогулку на катере по Сулакскому каньону, а также трансфер из аэропорта Махачкалы.

Автотур в Дагестан на четыре дня обойдется на двоих в 156-175 тыс рублей, перелет до Махачкалы оплачивается отдельно.