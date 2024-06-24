Вестник Кавказа

Силовики нагрянули в клуб ММА в Махачкале

Силовики нагрянули в клуб ММА в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В клубе ММА имени Нурмагомедова в Махачкале проводятся обыски. Силовики проверяют документы в связи с произошедшими терактами в Дагестане.

Силовики организовали проверку в школе смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверяют документы у тех, кто занимается в данном клубе ММА.

Проверка связана с последними терактами в городах Дагестана. Ранее сообщалось, что один из боевиков тренировался в зале.

Телеграм-канал SHOT пишет, что трех спортсменов, которые тесно общались с террористом, могут допросить в рамках расследования.

Помимо этого, силовики опросили тренера и других членов клуба. У всех проверили документы.

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