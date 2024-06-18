Перестрелка в Махачкале – полиция нашла "шутника"

Мужчина, заявивший о перестрелке в Махачкале вчера вечером, доставлен в полицию. После его "шутки" территория была оцеплена, на место направлены семь нарядов правоохранителей.

В Дагестане правоохранители нашли мужчину, который накануне вечером "в шутку" сообщил о том, что на городской площади готовится перестрелка.

"Двадцатисемилетний житель Махачкалы установлен и доставлен полицейскими в отдел"

– глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева

Напомним, во вторник вечером в полицию Махачкалы поступило сообщение о готовящейся перестрелке, на предполагаемое место ЧП прибыли наряды полицейских, территорию оцепили, однако информация о стрельбе не подтвердилась. Сообщение о перестрелке поступило от 17-летней девушки. Она рассказала, что сидела с подругой на лавочке на Университетской площади в Махачкале, когда рядом остановился черный внедорожник и из него вышли трое мужчин. Один из них подошел к девушкам и рекомендовал покинуть площадь, так как здесь произойдет перестрелка.

"И девушки "смылись", но перед этим позвонили в полицию и сообщили о том, что "сейчас на Университетской площади будет перестрелка". Ну а дальше вы знаете... Семь нарядов полиции, оцепление, кинологи, полная и тщательная проверка территории"

– Гариева

Доставленный в полицию житель Махачкалы заявляет, что девушки не поняли его шутку.