В Махачкале полицией перекрыта площадь в центре города

Университетская площадь перекрыта силовиками в центре Махачкалы. Власти города просят гостей и жителей не покидать свои дома.
Движение перекрыто на Университетской площади в центре Махачкалы. Здесь находится несколько нарядов полиции.
"Сотрудники правоохранительных органов перекрыли Университетскую площадь на пересечении улиц имени Коркмасова и имени Радищева в центре Махачкалы"
– корреспондент ТАСС
Также стало известно, что власти города просят гостей и жителей не выходить на улицу.
"Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее"
- администрации Ленинского района города.