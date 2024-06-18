Вестник Кавказа

В Махачкале полицией перекрыта площадь в центре города

В Махачкале полицией перекрыта площадь в центре города
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Университетская площадь перекрыта силовиками в центре Махачкалы. Власти города просят гостей и жителей не покидать свои дома.

Движение перекрыто на Университетской площади в центре Махачкалы. Здесь находится несколько нарядов полиции.

"Сотрудники правоохранительных органов перекрыли Университетскую площадь на пересечении улиц имени Коркмасова и имени Радищева в центре Махачкалы"

– корреспондент ТАСС

Также стало известно, что власти города просят гостей и жителей не выходить на улицу. 

"Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее"

- администрации Ленинского района города.

 

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
16415 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отец боевиков из Дагестана арестован

Отец боевиков из Дагестана арестован

Электрички до Чечни могут пустить в Дагестане

Электрички до Чечни могут пустить в Дагестане

В Дагестане задержан экс-глава Сергокалинского района

В Дагестане задержан экс-глава Сергокалинского района

Юный дагестанец спас двух человек

Юный дагестанец спас двух человек

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы