Количество погибших при терактах в Дагестане увеличилось

Минздрав Дагестана сообщил об увеличении числа погибших при терактах в Махачкале и Дербенте. Атаки на города Дагестана произошли 23 июня.

Глава дагестанского Миздрава Татьяна Беляева сообщила об увеличении количества погибших при террористических атаках на Махачкалу и Дербент.

«К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица»

- Татьяна Беляева

Она отметила, что при нападении пострадали 46 человек, 7 из которых находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь.

Теракты в Дагестане

Напомним, террористические атаки на Махачкалу и Дербент произошли 23 июня. Боевики напали на православные храмы, синагоги и полицейские посты.

Отмечается, что в результате контртеррористической операции ликвидировано 6 террористов. Власти Дагестана объявили трехдневный траур по погибшим.