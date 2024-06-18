Количество погибших при терактах в Дагестане увеличилось

Минздрав Дагестана сообщил об увеличении числа погибших при терактах в Махачкале и Дербенте. Атаки на города Дагестана произошли 23 июня.
Глава дагестанского Миздрава Татьяна Беляева сообщила об увеличении количества погибших при террористических атаках на Махачкалу и Дербент.
«К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица»
- Татьяна Беляева
Она отметила, что при нападении пострадали 46 человек, 7 из которых находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь.
Теракты в Дагестане
Напомним, террористические атаки на Махачкалу и Дербент произошли 23 июня. Боевики напали на православные храмы, синагоги и полицейские посты.
Отмечается, что в результате контртеррористической операции ликвидировано 6 террористов. Власти Дагестана объявили трехдневный траур по погибшим.