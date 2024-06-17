Теракты в Дагестане 2024: что произошло вчера?

НАК сообщил о завершении режима КТО в Дербенте и Махачкале. Вчера в городах Дагестана террористы совершили нападения на храм, синагогу и пост ДПС.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о снятии режима контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте, который был введен 23 июня.

Режим КТО снят в 08:15 мск. В ведомстве заявили, что решение о завершении было принято в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью жителей и гостей республики.

Теракты в Дагестане 2024

Напомним, вооруженные боевики совершили нападения на Махачкалу и Дербент. Они атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Следком по РД возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористы пытались дестабилизировать общественную ситуацию.

В НАК отметили, что в результате контртеррористической операции уничтожено пять боевиков. При этом Меликов рассказал о ликвидации шести террористов.

Стоит подчеркнуть, что двое убитых боевиков оказались сыновьями главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Он был задержан вчера вечером, до этого он подал в отставку.

При этом в момент операции по поимке Омарова в Сергокале было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Жертвы

В результате атаки боевиков погибли свыше 15 сотрудников полиции. Кроме того, жертвами нападения стали несколько гражданских лиц, в том числе настоятель храма в Дербенте отец Николай.

Руководитель региона объявил 24, 25 и 26 июня днями траура по погибшим в результате террористических актов, в Дагестане отменены все развлекательные мероприятия.

Меликов добавил, что сейчас ситуация находится под контролем органов госвласти и правоохранителей. Однако Российский союз туристов призвал воздержаться от поездок в республику.

Реакция

Слова соболезнования в связи с террористическим актом в городах Дагестана выразили президенты Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Они решительно осудили атаку боевиков и заявили, что поддерживают борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.

Помимо этого, теракты в Дагестане осудили в МИД Ирана. Дипломатическое ведомство выразило соболезнование и пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.

Терроризм не имеет ничего общего с исламом

Как отметил аналитик "Вестника Кавказа" Мурад Устаров, террористы хотели расколоть дагестанское общество в непростое время для республики и России в целом. «Это была жестокая попытка экстремистов и террористов вернуть Дагестан во времена хаоса и раздора, нарушить мир, который республика продолжает восстанавливать уже долгие годы», - считает эксперт.

Террористы хотели стравить представителей разных вероисповеданий и национальностей друг с другом. «Такие чудовищные действия не имеют ничего общего с исламом. Никакая религия не учит убийствам представителей других конфессий и поджогам храмов и синагог. Это агрессия против каждого жителя страны, и оправдания этому не может быть», - заявил аналитик.

Однако боевикам не удалось достичь своих целей. «Весь Дагестан вчера встал против террористов. Республика, уставшая от террора и разгула бандитизма в 90-х и 00-х, хочет мира, спокойного экономического и культурного развития. Дагестанцы не раз подтверждали делом свою сплоченность в трудные времена. Так и вчера они были вместе с пострадавшими людьми, сотрудниками полиции, отдавшими жизнь ради защиты мирных граждан», - подчеркнул он.

К сожалению, террор не искоренен. «Более того, внутри России и за ее пределами есть желающие обвинить всех дагестанцев и мусульман в экстремизме и терроризме, а также те, кто одобрял и оправдывал действия боевиков. С этим необходимо бороться. Только сплоченность и единство могут помочь в противодействии проявлениям насилия и взаимной вражды», - заключил Мурад Устаров.