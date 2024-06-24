Чартерные рейсы доставят болельщиков сборной Грузии на игру Евро-2024 

Четыре чартера доставят грузинских болельщиков в ФРГ, чтобы они смогли посетить игру с командой Испании. Матч пройдет уже в это воскресенье.

В Грузии намерены организовать четыре чартерных рейса для футбольных фанатов, желающих поддержать национальную сборную в ее первом в истории матче 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом рассказал глава "Объединения аэропортов Грузии".



По словам Ираклия Каркашадзе, для того, чтобы грузинские футболисты смогли и дальше писать историю, ей необходима масштабная поддержка своих болельщиков.



"Объединение аэропортов" по заданию правительства Грузии незамедлительно начало работать над назначением дополнительных чартерных рейсов, как только наша сборная на групповом этапе победила сборную Португалии и получила путевку в плей-офф" – глава Объединения



Все рейсы будут полностью субсидированными. Самолеты выполнят полеты из Тбилиси в Кельн 29 июня, а в обратном направлении – 2 июля. Билет на самолет в один конец обойдется в 195 евро.



Напомним, сборная Грузии впервые в истории пробилась в 1/8 финала Евро. Ее соперником на этой стадии будет команда Испании. Встреча состоится в воскресенье и начнется в 22:00 (мск).