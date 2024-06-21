Иванишвили передаст сборной Грузии 10 млн евро за выход в плей-офф Евро

Грузинский миллиардер решил передать национальной сборной в районе 10 млн евро за исторический выход в плей-офф Евро. Такую же сумму он готов будет выделить, если грузинские футболисты одолеют в воскресенье Испанию.

Игроки сборной Грузии по футболу получат от предпринимателя Бидзины Иванишвили 30 млн лари (в районе 10 млн евро) за выход в плей-офф чемпионата Европы. Об этом сказано в заявлении правящей партии "Грузинская мечта", которую основал миллиардер.

Он также пообещал, что такую же сумму игроки получат в случае победы над испанцами.

Напомним, накануне грузинские футболисты обыграли команду Португалии и впервые в истории вышли в 1/8 финала Евро. Соперником сборной Грузии на этой стадии будет команда Испании. Эта игра состоится вечером 30 июня.