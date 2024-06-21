Услуга Sleep+ появилась на рейсах "Аэрофлота"

Российские путешественники получили возможность выкупать соседние кресла в самолете, чтобы иметь возможность выспаться во время перелета. О новой услуге сообщили в "Аэрофлоте".

Перевозчик "Аэрофлот" объявил о новой услуге, повышающей комфорт пассажиров.

"Аэрофлот" вводит услугу Sleep+ на собственных рейсах. Теперь сервис доступен на ряде собственных международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777"

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Пассажирам предлагается выкупить в самолете блок из трех или четырех кресел, чтобы комфортно спать во время дальнего перелета. Минимальная стоимость услуги - 6,8 тыс рублей. В рамках услуги Sleep+ предоставляется спальный набор из бизнес-класса, включающий подушку, матрас, простыню, плед и дорожный набор.

Опцию можно выбрать на авиарейсах из Центральной России на Дальний Восток, а также на ряде зарубежных направлений.

"Услуга Sleep+ доступна при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылета"

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