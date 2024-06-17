Вестник Кавказа

Землетрясение силой 5 баллов потрясло Азербайджан

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
На территории Азербайджана около семи часов назад зарегистрировали сильное землетрясение. Согласно предварительным данным, в результате подземных толчков не пострадал ни один гражданин.

В пятницу, 28 июня, в Азербайджане произошло землетрясение. Об этом информируют местные сейсмологи. 

Подземные толчки случились примерно в 07:40 (06:40 мск) в Лерикском районе. Их очаг располагался на глубине 18 тыс метров.

В эпицентре сила землетрясения составляла 5 баллов, а в соседних районах – 4 балла.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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