Землетрясение силой 5 баллов потрясло Азербайджан

На территории Азербайджана около семи часов назад зарегистрировали сильное землетрясение. Согласно предварительным данным, в результате подземных толчков не пострадал ни один гражданин.

В пятницу, 28 июня, в Азербайджане произошло землетрясение. Об этом информируют местные сейсмологи.

Подземные толчки случились примерно в 07:40 (06:40 мск) в Лерикском районе. Их очаг располагался на глубине 18 тыс метров.

В эпицентре сила землетрясения составляла 5 баллов, а в соседних районах – 4 балла.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.