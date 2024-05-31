Вестник Кавказа

Четыре землетрясения потрясли Грузию за несколько часов

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
В северной части Грузии за несколько часов произошло сразу четыре землетрясения. Магнитуда самого мощного составила 4,7.

Неподалеку от города Они на севере Грузии накануне произошло сразу четыре землетрясения. Об этом сказано на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Первые толчки были зарегистрированы в 9 км от Они в районе 13:16 по местному времени. Их очаг располагался на глубине 7 тыс метров, а магнитуда составила 3,3.

Самыми мощными подземными толчками стали вторые. Их магнитуда составила 4,7, а произошли они в 10 км от этого города в районе 15:16.

В промежуток с 15:45 до 16:10 сейсмологи зарегистрировали еще два подземных толчка магнитудой 4,4 и 3,3. Они произошли в 7 и 12 км от населенного пункта.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.  

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