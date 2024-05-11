Жители Еревана ощутили на себе землетрясение

Землетрясение произошло в Армении примерно два с половиной часа назад. Подземные толчки ощутили на себя жители столицы и двух областей

В четверг вечером в Армении произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сказано в заявлении, распространенном 30 мая спасательной службой МВД республики.

Подземные толчки были зарегистрированы примерно в 23:30 по местному времени (22:30 мск). Их эпицентр располагался в 14 км к юго-востоку от Еревана, а очаг залегал на глубине 10 тыс метров.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что сила землетрясения в эпицентре достигала 4-5 баллов. Жители Еревана ощутили на себе подземные толчки силой 4 балла, а Котайской и Араратской областей – 3-4 балла.