Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня днем на юге Азербайджана. Сейсмологи предупреждают, что в ближайшее время могут произойти афтершоки.

Землетрясение произошло сегодня днем в южной части Азербайджана, сообщает Бюро исследований землетрясений республики.

Уточняется, что природный катаклизм разразился в районе Талышских гор, а именно в Ленкоранском районе.

Магнитуда подземных толчков достигла 5,2. Точное время ЧП – примерно 17.23 (16.23 мск). Глубину залегания очага специалисты оценили в 18 км.

Жители разных территорий ощутили подземные толчки на 3-6 баллов.

Позже стало известно, что в Ленкоранском районе могут произойти афтершоки. Однако, как заявил главный сейсмолог Азербайджана Гурбан Етирмишли, их сила будет невелика, так что волноваться из-за них не стоит.