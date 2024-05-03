Вестник Кавказа

Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

Сильное землетрясение произошло в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки были зарегистрированы сегодня днем на юге Азербайджана. Сейсмологи предупреждают, что в ближайшее время могут произойти афтершоки.

Землетрясение произошло сегодня днем в южной части Азербайджана, сообщает Бюро исследований землетрясений республики.

Уточняется, что природный катаклизм разразился в районе Талышских гор, а именно в Ленкоранском районе.

Магнитуда подземных толчков достигла 5,2. Точное время ЧП – примерно 17.23 (16.23 мск). Глубину залегания очага специалисты оценили в 18 км.

Жители разных территорий ощутили подземные толчки на 3-6 баллов.

Позже стало известно, что в Ленкоранском районе могут произойти афтершоки. Однако, как заявил главный сейсмолог Азербайджана Гурбан Етирмишли, их сила будет невелика, так что волноваться из-за них не стоит.

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