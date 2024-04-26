Границу Армении и Азербайджана потрясло землетрясение

Подземные толчки потрясли армяно-азербайджанскую границу около двух часов назад. Его очаг располагался на территории Армении.

Вечером 7 мая на границе Армении и Азербайджана произошло землетрясение. Об этом сообщают армянские сейсмологи.

Магнитуда подземных толчков, которые произошли примерно в 20:40 по местному времени (18:40 мск), составила 2,0. Его эпицентр располагался в 19 км от армянского села Шогакат, расположенного в восточной части республики.

В результате землетрясения пострадавших и разрушений нет.