Вестник Кавказа

Ингушетия пережила двойное землетрясение

Ингушетия пережила двойное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетию дважды за день потрясли подземные толчки, однако их сила оказалась недостаточно, чтобы поставить под угрозу жизни граждан и сохранность их имущества.

Сегодня в Республике Ингушетия произошло два землетрясения. В обоих случаях подземные толчки имели невысокую магнитуду и не вызвали разрушений и гибели граждан.

Более слабое из них было зафиксировано республиканскими спасателями в 9:30 по московскому времени недалеко от Сунжи. По оценкам специалистов, его очаг располагался в 12 км под поверхностью и имел магнитуду всего 2,6.

Более сильные толчки – магнитудой 3,6 – имели место в 14:05 по московскому времени, также недалеко от Сунжи. На сей раз очаг залегал не так глубоко – всего в 9 км от поверхности.

Ингушские спасатели заверили, что экстренные службы республики продолжают работу в обычном режиме.

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