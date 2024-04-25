Ингушетия пережила двойное землетрясение

Ингушетию дважды за день потрясли подземные толчки, однако их сила оказалась недостаточно, чтобы поставить под угрозу жизни граждан и сохранность их имущества.

Сегодня в Республике Ингушетия произошло два землетрясения. В обоих случаях подземные толчки имели невысокую магнитуду и не вызвали разрушений и гибели граждан.

Более слабое из них было зафиксировано республиканскими спасателями в 9:30 по московскому времени недалеко от Сунжи. По оценкам специалистов, его очаг располагался в 12 км под поверхностью и имел магнитуду всего 2,6.

Более сильные толчки – магнитудой 3,6 – имели место в 14:05 по московскому времени, также недалеко от Сунжи. На сей раз очаг залегал не так глубоко – всего в 9 км от поверхности.

Ингушские спасатели заверили, что экстренные службы республики продолжают работу в обычном режиме.