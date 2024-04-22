Вестник Кавказа

Небольшое землетрясение потрясло Карачаево-Черкесию

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
В КЧР в субботу зафиксировали небольшие подземные толчки. Их эпицентр располагался в восточной части республики.

В субботу, 27 апреля, в Карачаево-Черкесии произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении регионального МЧС.

Магнитуда подземных толчков составила 3,4.

Их эпицентр располагался в селе Учкекен, которое является административным центром Малокарачаевского района. Очаг залегал на глубине 10 тыс метров.

В министерстве также поведали, что не располагают данными о пострадавших и разрушениях.

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