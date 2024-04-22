Небольшое землетрясение потрясло Карачаево-Черкесию

В КЧР в субботу зафиксировали небольшие подземные толчки. Их эпицентр располагался в восточной части республики.
В субботу, 27 апреля, в Карачаево-Черкесии произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении регионального МЧС.
Магнитуда подземных толчков составила 3,4.
Их эпицентр располагался в селе Учкекен, которое является административным центром Малокарачаевского района. Очаг залегал на глубине 10 тыс метров.
В министерстве также поведали, что не располагают данными о пострадавших и разрушениях.