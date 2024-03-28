Туапсе потрясло землетрясение

Жители побережья Кубани сегодня в полдень почувствовали подземные толчки. Мощность землетрясения была порядка 4,1 баллов.

Сразу три населенных пункта Краснодарского края сегодня в полдень ощутили землетрясение. Жители Туапсе, Новомихайловского, Шепси и Небуга сообщили в соцсетях о том, что почувствовали мощные подземные толчки.

По данным приложения мониторинга землетрясений, очаг залегания был на глубине 10 км, магнитуда толчков была порядка 4,1 балла.

Сообщается, что сильнее всего землетрясение почувствовали жители Туапсе. Толчки ощущались в центре города.