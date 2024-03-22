Набережной Туапсе досталось после шторма

Последний шторм, обрушившийся на черноморское побережье Краснодарского края два дня назад, нанес значительный ущерб набережной курортного Туапсе – очевидно, ей потребуется основательный ремонт, и это – в преддверии начала туристического сезона.

Шторм, начавшийся два дня назад на черноморском побережье Краснодарского края, не пощадил набережную и пляжи курортного Туапсе, сообщает пресс-служба администрации района.

Перевернутые и поваленные урны и лавочки – это самое малое из того, что успела наделать стихия: потоки воды местами сорвали тротурарную плитку набережной, местами – поручни. Досталось и пляжам – они оказались размыты и подтоплены, передает "АиФ-Юг".

Накануне городские коммунальные службы уже начали приводить в порядок побережье, и если поставить на место уцелевшие лавочки и урны оказалось несложно, то переложить плитку, восстановить поручни и ликвидировать подтопления – задача намного сложнее.

К началу курортного сезона все последствия шторма будут ликвидированы, однако восстановят набережную после уборки всей ее территории, заверили городские власти.