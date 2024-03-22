Сочи расчищает последствия ночного шторма

Штормовой ветер и снегопад в горах внесли коррективы в жизнь города-курорта. Городские власти в течение всего дня устраняют последствия непогоды на побережье и горных районах.

Сегодня ночью Сочи подвергся мощному шторму, который повалил деревья и обрушил оползень на дорогу.

Городские службы курорта с самого утра приступили к расчистке последствий непогоды.

По информации властей, в ночное время на море наблюдался трехбалльный шторм, а в горных районах сошел оползень в районе села Ахштырь.

Во время шторма воздушная гавань курорта была вынуждена отменить прием судов. Сейчас авиаузел работает в обычном режиме.

Также из-за плохой погоды были закрыты природные туробъекты. В частности, часть водопадов нацпарака Сочи не принимает посетителей.

При этом парк "Дендрарий" продолжает свою работу. Сотрудники природного объекта вывозят поваленные деревья и устраняют разрешения.