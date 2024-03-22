Ветер и ливень пронеслись по Сочи накануне – повалены деревья

Непогода обрушилась ночью на Сочи, фото опубликовала администрация курорта. У моря прошел ливень, в горах выпал снег, а сильный ветер повалил более 20 деревьев.

Сочи подвергся удару стихии сегодня ночью, рассказали городские власти.

В приморской части шел дождь, выпало до 24 мм. В горах прошел мощный снегопад – порядка 60 мм.

Из-за дождя и снега повышался уровень воды в реках, но не до опасных отметок.

Ветер уронил 26 деревьев, при этом многие из них уже убраны экстренными службами. Работы по ликвидации последствий разгула стихии продолжаются, хотя большая часть уже устранена.

"Движение транспорта общего пользования осуществляется в штатном режиме. Аэропорт работает по фактической погоде"

– сочинская администрация

Сегодня в Сочи такж могут выпасть осадки, не исключен и сильный ветер.