Сильные грозовые дожди накроют Сочи на несколько дней

В течение двух дней в Сочи будут неблагоприятные погодные условия. Во вторник и среду в городе будут идти ливни с грозами и сильным ветром.

В Сочи с завтрашнего дня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует администрация курорта.

Там отметили, что 26 и 27 марта в городе пройдут сильные грозовые дожди, сопровождающиеся ветром свыше 20 метров в секунду.

В горных районах на высоте более 1 тыс метров над уровнем моря синоптики прогнозируют очень сильный снег, а на высоте более 1,5 тыс метров будет существовать опасность схода лавин.

Завтра днем, а также в ночь на среду местами возможно образование смерчей над морем.

"Со второй половины дня 26 марта до первой половины дня 27 марта на участке Магри-Веселое ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4,0-4,5 метра. В портах тягун" – пресс-служба администрации

Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Предупреждение граждан

Спасатели призывают местных жителей и гостей курорта быть бдительными и проявлять осторожность.

"Рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности" – сочинская горадминистрация