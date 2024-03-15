Горный кластер Сочи закроет зимний сезон в начале мая

В этом году зимний сезон в горах Сочи продлевать не будут, несмотря на обилие снега. Курорты закроют трассы для катания согласно расписанию.

Сочинские горные курорты завершат текущий зимний сезон в обычные сроки, продлевать сезон катания не планируется.

Катание обычно прекращается в горах Сочи в середине апреля - начале мая.

"Теоретически это можно сделать, но это не интересно, мы пробовали, первые годы после майских праздников (продлевать сезон). Во-первых, это количество людей, там 100- 200 человек приезжают в первое время, катание в это время уже не очень комфортное, поэтому мы решили, что не стоит продлевать зимний сезон так далеко"

– "Роза Хутор"

Сезон катания на "Красной Поляне" остановится 4 мая, будет организован фестиваль "Май-Пати".

Горный курорт "Газпром" пока не объявил дату закрытия, но также планирует завершить сезон в начале мая, передает РИА Новости.