Названа дата закрытия горнолыжного сезона в Сочи

Белоснежный пляж и бассейн для катания на лыжах и сноуборде откроется на "Красной Поляне" в начале мая.
В это же время на курорте пройдет фестиваль, который будет приурочен к закрытию горнолыжного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.
По словам главы курорта Яны Почаевой праздник объединит в себе летний и зимний отдых.
Гости "Красной Поляны" смогут принять участие в соревнованиях на лучший костюм, покататься в сноупарке и позагорать на лежаках.
"На майские праздники курорт "Красная Поляна" откроет самый белоснежный пляж в России в прямом смысле слова и обновленный сноупарк с бассейном для проездов. Для нас смена сезона – это всегда отличная возможность презентовать новинки, которые мы всю зиму готовим для наших гостей. И, конечно, организовать насыщенную праздничную программу, где каждый сможет найти развлечения по вкусу"
– Яна Почаева
Ранее отмечалось, что новые пляжи также будут открыты на сочинском побережье.
По данным властей Сочи с начала этого года курорт посетили порядка 1,2 млн туристов.