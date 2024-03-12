Вестник Кавказа

Названа дата закрытия горнолыжного сезона в Сочи

Названа дата закрытия горнолыжного сезона в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорт "Красная Поляна" в Сочи планирует завершить сезон катаний 5 мая. В этот день на курорте устроят фестиваль и откроют пляж с бассейном.

Белоснежный пляж и бассейн для катания на лыжах и сноуборде откроется на "Красной Поляне" в начале мая.

В это же время на курорте пройдет фестиваль, который будет приурочен к закрытию горнолыжного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе курорта. 

По словам главы курорта Яны Почаевой праздник объединит в себе летний и зимний отдых. 

Гости "Красной Поляны" смогут принять участие в соревнованиях на лучший костюм, покататься в сноупарке и позагорать на лежаках. 

"На майские праздники курорт "Красная Поляна" откроет самый белоснежный пляж в России в прямом смысле слова и обновленный сноупарк с бассейном для проездов. Для нас смена сезона – это всегда отличная возможность презентовать новинки, которые мы всю зиму готовим для наших гостей. И, конечно, организовать насыщенную праздничную программу, где каждый сможет найти развлечения по вкусу"

– Яна Почаева 

Ранее отмечалось, что новые пляжи также будут открыты на сочинском побережье. 

По данным властей Сочи с начала этого года курорт посетили порядка 1,2 млн туристов.

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