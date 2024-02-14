За первую неделю марта Сочи посетили 130 тыс туристов

Туристический поток в Сочи за первые 10 дней марта вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг отметки в 130 тыс человек.

Сочи с начала марта посетили 130 тысяч путешественников, что на 15% больше, чем в 2023 году. Такую информацию опубликовала пресс-служба администрации курорта.

Отмечается, что такой наплыв гостей был обусловлен проведением Всемирного фестиваля молодежи. Многие из гостей фестиваля после его завершения продолжили отдыхать на курорте.

Сочинские отели были на 70% загружены во время длинных мартовских праздников.

"В межсезонье в Сочи разработан насыщенный событийный календарь, работают объекты турпоказа, санатории и пансионаты предлагают различные программы оздоровления. Продолжают работать более 30 зимних пляжей"

– пресс-служба администрации Сочи

В пресс-службе заявили, что большим спросом у гостей пользуются оздоровительные программы в здравницах курорта длительностью до трех недель.

Кроме этого, уточняется, что курорт продолжает готовиться к летнему сезону.

Уже сейчас сочинские отельеры отмечают повышенный спрос на бронирование на время майских праздников. Сейчас зарезервировано порядка 55% номерного фонда.