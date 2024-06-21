В аэропорт Абхазии могут запустить "Ласточку"

Поезда "Ласточка" в Абхазии смогут ходить до аэропорта в Сухуме. Вопрос о строительстве ж/д путей до аэропорта в Абхазии будет решаться на высоком уровне. Предстоит построить около 600 м железной дороги.

Существует проект о продлении железной дороги Абхазии до Сухумского аэропорта, этот вопрос обговаривается на высоком уровне, сообщил главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа в беседе с радио Sputnik.

В аэропорт Абхазии может быть запущена "Ласточка", уточнил он. Для этого предстоит проложить около 600 метров новых путей, а также отремонтировать около 1200 метров уже имеющихся старых путей, сохранившихся с советских времен. Участок железной дороги в направлении аэропорта проходит от станции Дранда, но он должен быть продлен для того, чтобы в аэропорт Сухума могли ходить "Ласточки", пояснил главный инженер АЖД.

"Мы изучили возможность подвода ж/д путей к аэропорту, определили место прокладки и возможности. Этот этап завершен. Решение о строительстве линии будет приниматься в дальнейшем"

– Куруа

Вопрос о продлении железной дороги до авиагавани может быть решен ближе к запуску аэропорта или после введения его в эксплуатацию.

Аэропорт в Абхазии

В Абхазии аэропорт планируется открыть неподалеку от Сухума в селе Бабушара. Первый рейс воздушная авиагавань примет в конце 2024 года. Запустить регулярные рейсы между Сухумом и городами России могут в 2025 году.