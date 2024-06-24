В Чечне одновременно открыли три медресе

Чеченский лидер Рамзан Кадыров поведал сегодня запуске в эксплуатацию сразу трех мусульманских учебных заведений – двух в Грозном и одном в селении Маас. Таким образом двадцатилетний юбилей деятельности отметил РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В торжествах участвовали грозненский градоначальник Хас-Магомед Кадыров и чеченский муфтий Салах-Хаджи Межиев.
В Маасе помимо медресе была открыта мечеть вместимостью в 3 тыс верующих.
В Грозном медресе в три этажа, рассчитанная на обучение 200 человек, заработала в Висаитовском районе. Наконец, в Байсангуровском районе появилось комбинированное здание – мечеть-медресе на 106 обучающихся.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что для каждой медресе была благоустроена прилегающая территория и организованы парковки, чтобы учащиеся и верующие могли комфортно до них добираться.