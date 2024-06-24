В Чечне открыт поселок для палестинцев

В Чечне открылся поселок для палестинских беженцев. Новые дома оборудованы всем необходимым для проживания. Кроме того, в республике действует программа по трудоустройству вынужденных переселенцев.

В Чеченской Республике было завершено строительство пяти многоквартирных домов, которые предназначены для 36 палестинских семей, эвакуированных из сектора Газа.

«Мы не понаслышке знаем, что такое война, поэтому особенно сильно переживаем, наблюдая за событиями в Газе. Здесь, в России, вы в безопасности. Я хочу выразить признательность президенту РФ Владимиру Путину за его поддержу, оказанную страдающему народу и беженцам»

– глава Чечни

Палестинские семьи, попавшие в Чечню из сектора Газа, оказались в сложной ситуации из-за конфликта на Ближнем Востоке. Строительство новых жилых домов для них стало подлинным проявлением гуманитарной помощи и солидарности. Эти дома оборудованы всем необходимым для проживания.

Помимо обеспечения временного жилья, строительство жилых домов для беженцев из Палестины открывает перед ними новые перспективы. Так, получив шанс начать новую жизнь в безопасной обстановке, семьи смогут вернуться к обычной жизни. В частности, ранее сообщалось, что в республике уже начали трудоустраивать палестинских беженцев.